Названа дата визита Путина в Рамаллу

Представитель Палестинской администрации в Москве Абдель Хафиз Нофаль сообщил, что в январе 2020 года президент Российской Федерации Владимир Путин посетит палестинские территории. Это заявление было сделано после встречи министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с арабскими дипломатами.

По словам Нофаля, визит должен состояться 20 января. Путин посетит Рамаллу и встретится с председателем ПА Махмудом Аббасом. Он также сообщил, что Россия намерена играть более активную роль в регионе, учитывая снижение активности США на Ближнем Востоке.

"Палестинское руководство ждет визита российского лидера и ожидает, что Россия представит свое видение процесса, в свете событий на международной арене. Положительное влияние России поможет достичь баланса, нарушенного предрасположенностью США к Израилю", - цитирует дипломата "Палестинский информационный центр".

Российский президент посетит палестинские территории в ходе своего визита в Израиль. Путин прибудет в конце января, чтобы принять участие в памятных церемониях, посвященных 75-й годовщине освобождения узников лагеря смерти Освенцим.