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Ближний Восток

"Коммерсант" со ссылкой на военные источники: Су-57 прибыли на испытания в Сирию

время публикации: 22 февраля 2018 г., 14:12 | последнее обновление: 22 февраля 2018 г., 14:12 блог версия для печати фото
Су-57
На авиабазе Хмеймим
На авиабазе Хмеймим

Сайт российской газеты "Коммерсант" со ссылкой на топ-менеджера одного из предприятий оборонной промышленности, а также источник в органах военного управления России, подтверждает, что новейшие самолеты Су-57 прибыли в Сирию.

Ранее об этом сообщал сайт Lenta.ru, ссылавшийся на публикацию сирийского блогера Уаиля аль-Хусейни и его фотографию, на которой показаны два таких самолета.

По данным Lenta.ru, авиагруппа во главе с Ту-154 перелетела в Сирию, пролетев над Каспийским морем, Ираном и Ираком.

Точное количество направленных в Сирию самолетов Су-57 источники "Коммерсанта" не назвали. Однако один из собеседников издания уточнил, что Су-57 были передислоцированы в рамках программы испытания систем вооружения истребителей пятого поколения, которая ведется с лета 2017 года.

Первый этап государственных испытаний уже завершен, второй этап планируется завершить в 2019 году. Тогда же минобороны РФ планирует заключить с корпорацией "Сухой" контракт на первую эскадрилью Су-57 (12 самолетов).

Су-57 (Т-50) – первый российский истребитель пятого поколения. Он совершил первый полет в 2010 году, а его эксплуатация российскими ВКС должна начаться в 2018 году. Самолет должен быть вооружен 30-мм пушкой и ракетами.

На данный момент известно о десяти опытных образцах, предназначенных для летных испытаний. Известно также, что несколько самолетов Су-57 пролетали тысячи километров из Комсомольска-на-Амуре до Подмосковья. Но никогда до сих пор эти самолеты не испытывали в реальных боевых условиях.

Министерство обороны РФ никак не комментирует слух о прибытии Су-57 в Сирию.

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 22 февраля 2018 г.
СМИ со ссылкой на сомнительные источники: в Сирию переброшены новейшие российские истребители Су-57







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