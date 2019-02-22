Итоги "марша" на границе Газы: один убитый, более 40 раненых

В пятницу, 22 февраля, во второй половине дня, на восточной границе сектора Газы прошли очередные массовые акции в рамках так называемого "марша возвращения".

В "марше" приняли участие тысячи арабов. Демонстранты швыряли в направлении забора безопасности и израильских военнослужащих камни и бутылки с "коктейлем Молотова".

Силы Армии обороны Израиля использовали средства для разгона демонстраций и открывали огонь в случаях, предусмотренных инструкциями.

В результате действий израильских военнослужащих на восточной границе сектора Газы был убит 14-летний палестинский подросток, сообщает "Палестинский информационный центр".

Согласно данным минздрава Газы, 41 участник акции получил ранения.

Нынешний, 48-й, этап марша проводился в память о десятках мусульман, убитых 25 февраля 1994 года Барухом Гольдштейном в мечети Ибрагима (Пещера Праотцев) в Хевроне.

"Марши возвращения" на границе Газы начались 30 марта 2018 года. По данным министерства здравоохранения Газы, контролируемого ХАМАСом, с тех пор в ходе этих акций израильскими военными были убиты 265 жителей сектора и около 27 тысяч получили ранения и травмы. ХАМАС давно перестал упоминать о том, что большинство убитых были боевиками различных группировок.





