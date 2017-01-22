Абдалла II и Махмуд Аббас обсудили намерение Трампа перенести посольство США в Иерусалим

В воскресенье, 22 января, король Иордании Абдалла II провел переговоры с председателем палестинской национальной администрации Махмудом Аббасом.

Согласно сообщению палестинских источников, на встрече обсуждалась реакция ПНА и Аммана на намерение президента США Дональда Трампа перенести американское посольство из Тель-Авива в Иерусалим.

Официальное информационное агентство ПНА Wafa сообщило, что на встрече также обсуждались последние события в регионе, продолжающиеся строительство в поселениях и в Иерусалиме.