Вопрос об участии США в конференции по Сирии вызвал конфликт России и Ирана

Россия и Иран придерживаются противоположных позиций в вопросе об участии США в конференции по урегулированию ситуации в Сирии, которая должна начать работу 23 января в столице Казахстана Астане.

Москва готова, чтобы в работе конференции принял участие американский посол в Астане. Тегеран выступает категорически против американского присутствия на переговорах, инициированных Россией, Турцией и Ираном.

"Мы приветствуем участие США. Ситуация очень сложная, поскольку Иран против. Но ясно, что без участия США сирийский кризис преодолеть невозможно", - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Российскому представителю был также задан вопрос о возможности российско-американской сделки по Сирии. "Речь идет не о сделке, а о российско-американском взаимодействии", - ответил Песков.

Он также заявил, что не стоит ожидать достижения соглашения уже в Астане. По его мнению, в конференции принимает участие слишком много сторон, чтобы на ней можно было достичь конкретных договоренностей.