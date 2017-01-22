Посол в Астане будет представлять США на переговорах по Сирии

Государственный департамент США сообщил, что американский посол в Казахстане Джордж Крол примет участие в конференции по урегулированию ситуации в Сирии, которая откроется в Астане 23 января.

Согласно сообщению, поскольку решение об американском участии было принято в последний момент, представители центрального аппарата государственного департамента не успеют прибыть в Астану.

"Мы рады приглашению Казахстана стать наблюдателем на конференции. Учитывая инаугурацию и переход от одной администрации к другой, делегация из Вашингтона не сможет прибыть в Астану", - заявил пресс-секретарь госдепа Марк Тонер.

Россия, один из коспонсоров конференции, выступала в поддержку американского участия. Иран, другой спонсор, был категорически против привлечения США.

"Мы приветствуем участие США. Ситуация очень сложная, поскольку Иран против. Но ясно, что без участия США сирийский кризис преодолеть невозможно", - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.