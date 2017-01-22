Дубай: насильник, убивший восьмилетнего мальчика, будет казнен

Апелляционный суд Дубая оставил в силе смертный приговор, вынесенный 48-летнему гражданину Иордании Нидалю Али. Мужчина был признан виновным в изнасиловании и убийстве восьмилетнего Убейды Али Акрабауи.

В зале суда находились родственники убийцы, которые с удовлетворением выслушали окончательный вердикт. Однако самого Нидаля ввели в зал только после вынесения приговора. О том, что его казнят, осужденный узнал от охранников.

Мальчик, также гражданин Иордании, был похищен в мае 2016 года, когда играл рядом с автосервисом, принадлежащим его отцу. Через два дня было обнаружено его тело. Мальчик был задушен. Следствие указало на Нидаля Али.

Задержанный признал, что убил ребенка в состоянии алкогольного опьянения. Однако он заявил, что не похищал Убейду. По его словам, ребенок добровольно сел в его машину. Также он отверг обвинения в изнасиловании.

Защита убийцы строилась на душевном расстройстве. Однако и психиатрические экспертизы, и многочисленные медицинские проверки установили, что он вменяем и способен нести ответственность за свои действия.