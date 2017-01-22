22 января 2017 г.
последняя новость: 15:15
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
15:03 Дубай: насильник, убивший восьмилетнего мальчика, будет казнен
13:25 Посол в Астане будет представлять США на переговорах по Сирии
12:10 В Йемене БПЛА уничтожили четырех боевиков "Аль-Каиды"
11:10 Вопрос об участии США в конференции по Сирии вызвал конфликт России и Ирана
10:32 Парламент Турции поддержал введение президентской республики
06:41 Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 22 января
03:04 В Бейруте предотвращен крупный теракт, задержан террорист-смертник
20:20 Биньямин Нетаниягу обратился к иранскому народу: "Мы не враги"
18:57 На месте обрушения "израильского" здания в Тегеране найдены три тела
18:30 Иран и Россия провели переговоры в Астане
Ближний Восток

Дубай: насильник, убивший восьмилетнего мальчика, будет казнен

время публикации: 15:03 | последнее обновление: 15:03 блог версия для печати фото
Дубай: насильник, убивший восьмилетнего мальчика, будет казнен

Апелляционный суд Дубая оставил в силе смертный приговор, вынесенный 48-летнему гражданину Иордании Нидалю Али. Мужчина был признан виновным в изнасиловании и убийстве восьмилетнего Убейды Али Акрабауи.

В зале суда находились родственники убийцы, которые с удовлетворением выслушали окончательный вердикт. Однако самого Нидаля ввели в зал только после вынесения приговора. О том, что его казнят, осужденный узнал от охранников.

Мальчик, также гражданин Иордании, был похищен в мае 2016 года, когда играл рядом с автосервисом, принадлежащим его отцу. Через два дня было обнаружено его тело. Мальчик был задушен. Следствие указало на Нидаля Али.

Задержанный признал, что убил ребенка в состоянии алкогольного опьянения. Однако он заявил, что не похищал Убейду. По его словам, ребенок добровольно сел в его машину. Также он отверг обвинения в изнасиловании.

Защита убийцы строилась на душевном расстройстве. Однако и психиатрические экспертизы, и многочисленные медицинские проверки установили, что он вменяем и способен нести ответственность за свои действия.

facebook







  Рейтинг@Mail.ru  
Воскресенье, 22 января 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017