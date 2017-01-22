22 января 2017 г.
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Ближний Восток

Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 22 января

время публикации: 06:41 | последнее обновление: 06:41 блог версия для печати фото
Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 22 января

События и происшествия, связанные с палестино-израильским конфликтом. Воскресенье, 22 января 2017 года. Информация обновляется по мере поступления.

06:00. Минувшей ночью в Иудее и Самарии израильскими военными были задержаны четверо палестинских арабов, которые разыскивались за террористическую деятельность. Задержанные переданы для допросов следователям ШАБАКа. В ходе операции в деревне Бейт Фаджар был найден и конфискован автомобиль, который боевики использовали для нападения с применением бутылок с зажигательной смесью.

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Воскресенье, 22 января 2017 г.
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