На Синае в результате нападения джихадистов погибли пятеро египетских полицейских

Телеканал Sky News на арабском языке сообщил, что вечером 22 января полицейский участок в городе Эль-Ариш, на Синайском полуострове, подвергся атаке вооруженных боевиков.

В результате этого нападения погибли пятеро сотрудников органов безопасности Египта.

Спецслужбы Египта возложило ответственность за это нападение на боевиков террористической организации "Ансар Байт аль-Макдис".

Египетские спецслужбы называют "Ансар Байт аль-Макдис" одной из самых опасных террористических группировок на Синайском полуострове. В ней состоят около тысячи боевиков. Эта вторая по численности террористическая группировка на Синае.

Террористическая группировка "Ансар Байт аль-Макдис" (она же "Ансар Эль-Кудс", в переводе с арабского "Заступники Иерусалима") была сформирована в начале 2011 года. В нее вошли радикальные представители бедуинских кланов, а также салафиты из различных регионов Египта (в том числе, бывшие армейские офицеры). Данная группировка поддерживает тесные связи с салафитами в секторе Газы. Боевики этой банды организовывали подрывы газопровода, по которому египетский газ поступал в Израиль и Иорданию, осуществляли вооруженные нападения на израильских пограничников и египетских полицейских, убивали сотрудников спецслужб Египта, обстреливали израильскую территорию ракетами.