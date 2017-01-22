Парламент Турции поддержал введение президентской республики

Турецкий парламент одобрил предложение о внесении поправок к конституции, согласно которым Турция станет президентской республикой. Поправки будут вынесены на всенародный референдум.

После практически гарантированного народного одобрения пост премьер-министра будет отменен. Члены кабинета будут подчиняться непосредственно главе государства, который сможет назначать и увольнять министров без участия парламента, а также сможет контролировать судебную систему.

Президент сможет остаться членом политической партии. Издаваемые им указы будут иметь силу закона. В 2019 году в Турции будут проведены первые президентские и парламентские выборы. Мало кто сомневается, что победу на них одержит нынешний глава государства Реджеп Тайип Эрдоган.

Эрдоган, который с начала века сохраняет доминирующие позиции в турецкой политике, в 2014 году стал первым всенародно избранным главой государства. Он воспользовался провалом путча в июле 2016 года, чтобы провести задуманную им реформу.

В поддержку инициативы выступают депутаты от правящей Партии справедливости и развития и часть парламентариев от националистической Партии национального действия. Против – кемалистская Республиканская народная партия и Демократическая народная партия, представляющая курдов.