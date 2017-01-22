В Йемене БПЛА уничтожили четырех боевиков "Аль-Каиды"

Четыре предполагаемых боевика террористической группировки "Аль-Каида" были уничтожены в Йемене в результате ударов, нанесенных беспилотными летательными аппаратами.

22 января БПЛА атаковал в провинции аль-Байда автомобиль, в котором находились три боевика, все они были ликвидированы. Днем ранее в той же провинции был уничтожен инструктор группировки.

США – единственное государство, задействующее в Йемене ударные БПЛА. Местное отделение "Аль-Кайды" считается наиболее опасным и самым радикальным из всех ответвлений группировки.

Джихадисты воспользовались гражданской войной в Йемене для того, чтобы расширить свои владения и укрепить влияние. Как международно признанному правительству, так и хуситам не хватает сил для борьбы с ними.