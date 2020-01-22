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NEWSru.co.il :: Ближний Восток22 января 2020 г., 06:06

Reuters: в результате удара ВВС России на северо-западе Сирии убиты не менее 40 человек

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Reuters: в результате удара ВВС России на северо-западе Сирии убиты не менее 40 человек

Российская авиация 21 января нанесла удары по целям на северо-западе Сирии в ходе операции, проводимой при поддержке иранских ополчений, сообщает агентство Reuters. По данным агентства, жертвами этих авиаударов стали не менее 40 человек.

Разбомбленная Сирия. Фоторепортаж израильского агентства из Алеппо и Идлиба

Удары были нанесены по целям в деревне Кфар-Таал (к западу от Алеппо), в деревне Маардабс (юго-восток провинции Идлиб) и по другим районам, говорится в сообщении.

Со ссылкой на местных жителей и медиков Reuters передает, что десятки тысяч сирийцев после этих авиаударов бежали к турецкой границе.

Министерство обороны РФ пока не комментирует эту информацию.

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