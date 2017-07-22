Махмуд Аббас заявил о замораживании всех контактов с Израилем

В пятницу, 21 июля, вечером, председатель Палестинской автономии Махмуд Аббас выступил с речью в ходе встречи палестинского руководства в Рамалле. Он заявил, что его администрация разрывает все связи с Израилем и замораживает отношения с еврейским государством на всех уровнях.

Аббас подчеркнул, что это будет продолжаться до тех пор, пока Израиль не отменит меры безопасности, принятые неделю назад после вооруженного нападения на Храмовой горе.

Аббас заявил также, что провел беседы с главами нескольких государств, в том числе, Египта, Саудовской Аравии и Марокко, и призвал их вмешаться в конфликт, вызванный ситуацией на Храмовой горе. Также председатель Палестинской автономии пообещал, что ПНА потратит не менее 25 млн долларов на лечение всех палестинцев, пострадавших в столкновениях с израильской полицией, а также "на поддержку палестинцев в Иерусалиме".

Аббас призвал руководство ХАМАС забыть о противоречиях с партией ФАТХ и сплотиться для борьбы за Храмовую гору.

Накануне представители полиции Израиля заявили, что теракт, осуществленный на Храмовой горе неделю назад, изменил ситуацию в этом районе и внес коррективы в процедуры обеспечения безопасности. Установка рамочных металлодетекторов позволяет свободно проходить молящимся и обеспечивает задержание вооруженных террористов.

Полиция подчеркнула, что появление металлодетекторов вызвало возмущение арабов, так как символизировало израильский контроль над территорией Храмовой горы.