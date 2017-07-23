"Ближневосточный квартет" опубликовал заявление по поводу кризиса вокруг Храмовой горы

Квартет международных спонсоров ближневосточного мирного процесса, состоящий из представителей США, России, Евросоюза и ООН, опубликовал заявление по поводу кризиса вокруг Храмовой горы в Иерусалиме.

"Квартет глубоко обеспокоен эскалацией напряженности в Старом городе Иерусалима. Мы решительно осуждаем все террористические акты и сожалеем о гибели невинных людей", – говорится в заявлении.

"Ближневосточный квартет" призвал Израиль и Иорданию к совместным действиям, направленным на сохранение статус-кво на Храмовой горе.

В воскресенье, 23 июля, состоится дополнительное заседание военно-политического кабинета, которое будет посвящено обсуждению ситуации на Храмовой горе. ВАКФ требует убрать металлодетекторы, которые были установлены у входа на Храмовую гору после теракта, совершенного там 14 июля. На заседании кабинета, состоявшемся в ночь на 21 июля, было решено оставить этот вопрос на усмотрение полиции.