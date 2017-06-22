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Ближний Восток

Франция отказалась от свержения Асада

время публикации: 16:38 | последнее обновление: 16:40 блог версия для печати фото
Президент Франции Эммануэль Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в интервью европейским СМИ, что смещение Башара Асада с поста сирийского президента больше не является главным приоритетом французской политики в Сирии.

По его словам международное сообщество должно решать две другие принципиальные задачи: как победить террористическую группировку "Исламское государство", с участием России, и как не допустить превращения Сирии в государство, потерпевшее крах.

Он заявил, что долгое время международное сообщество думало, что сирийскую проблему можно решить военным путем – и действовало соответствующе. "Покажите мне легитимного наследника Асада", - добавил Макрон.

Слова президента вызвали возмущение противников Башара Асада. "Позор Франции – ведь ее лидер не считает Башара врагом человечества", - написал глава Сирийской национальной коалиции Ахмад Рамадан.

Напомним, что против свержения Асада выступала Россия. По словам российских представителей, борьба с террором должна быть приоритетом.

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