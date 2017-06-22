"Аш-Шарк аль-Аусат": Россия, США и Иордания договорились о зоне безопасности в Дараа

Россия, США и Иордания пришли к соглашению по поводу меморандума о взаимопонимании о создании "зоны деэскалации" в районе Дараа, на юге Сирии, сообщает выходящее в Лондоне саудовское издание "Аш-Шарк аль-Аусат" со ссылкой на "западных чиновников".

В рамках этого договора стороны согласились с тем, что в указанном районе, расположенном в непосредственной близости к границам Иордании и Израиля, не должно быть "несирийских сил" – в том числе, ливанской "Хизбаллы" и иранского "Корпуса стражей Исламской революции", сказано в публикации.

Меморандум также предусматривает, что глубина такой "зоны безопасности" составит 30 км (к северу от границы с Иорданией в этом районе).

"Аш-Шарк аль-Аусат" пишет, что трехсторонний меморандум о взаимопонимании был согласован в конце прошлой недели. Однако ни российские, ни американские, ни иорданские СМИ об этом не сообщали.

Напомним, что в конце прошлой недели в районе Дараа было объявлено о прекращении огня. Однако арабские СМИ сообщают, что на этой неделе джихадисты нарушили соглашение и захватили базу ПВО сирийской армии к западу от Дараа.