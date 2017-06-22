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Ближний Восток

В Египте ликвидированы боевики группировки "Хасм"

время публикации: 15:10 | последнее обновление: 15:10 блог версия для печати фото
В Египте ликвидированы боевики группировки "Хасм"

Полиция Александрии провела операцию по обезвреживанию боевиков группировки "Хасм", которая, как утверждается, связана с движением "Братья-мусульмане". В ходе операции ликвидированы три террориста.

Министерство внутренних дел Египта утверждает, что когда полицейские приблизились к квартире, где находились боевики, по ним был открыт огонь. О пострадавших со стороны правоохранительных органов не сообщается.

"Полицейские намеревались задержать подозреваемых. У них был выданный прокуратурой ордер. Но попав под обстрел, они были вынуждены обороняться", - говорится в заявлении.

Группировка "Хасм" взяла на себя ответственность за несколько терактов. Самый крупный из них произошел в Каире 9 декабря 2016 года.

Он был совершен на столичной улице Аль-Харам. Боевики заложили фугас возле мусорного бака вблизи блокпоста у мечети Ас-Салам. В результате взрыва погибли шесть полицейских, еще семь человек получили ранения.

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