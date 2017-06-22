Израиль – СБ ООН: "Хизбалла" укрепляется в Южном Ливане под видом "зеленых"

Израиль сообщил в СБ ООН, что наблюдательные пункты природозащитной организации Green Without Borders, находящиеся на границе с Израилем, на самом деле, принадлежат "Хизбалле". Соответствующие письма были отправлены всем странам, входящим в Совет безопасности ООН.

К письмам, адресованным членам СБ ООН, приложена карта, на которой обозначены наблюдательные пункты "Хизбаллы", использующие для прикрытия флаги природозащитной организации. Все пункты находятся за "синей линией", что является нарушением резолюций ООН под номерами 1701 и 1559.

В письмах указывается, что, "по данным израильской разведки, "Хизбалла" наращивает свое присутствие в южном Ливане, что угрожает стабильности всего региона".

В письме, адресованном членам ООН, Израиль упоминает инцидент, который произошел в апреле этого года в южном Ливане. Тогда сотни "зеленых активистов" не пустили представителей UNIFIL в офис Green without borders.

По информации Ynet , организация Green Without Borders была учреждена "Хизбаллой" и получает от нее финансирование. В природозащитники утверждают, что они занимаются исключительно оказанием помощи фермерским хозяйствам, а также контролем за экологической обстановкой.