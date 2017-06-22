22 июня 2017 г.
последняя новость: 12:54
Людмила Путина вышла замуж
Куда пропала Лиора Ган
Китаянка сделала макияж едой
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
12:13 Взорвана мечеть ан-Нури в Мосуле, оплот "Исламского государства"
11:57 В Турции около объекта NATO прогремел взрыв
10:14 "Аш-Шарк аль-Аусат": Россия, США и Иордания договорились о зоне безопасности в Дараа
06:39 Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 22 июня
06:02 Австралия заявила о возобновлении авиаударов по позициям ИГ в Сирии
20:19 Вашингтон попросил Рамаллу подготовить список из 12 требований к Израилю
19:16 В Ираке израильтянка спасает детей и женщин из плена "Исламского государства"
14:56 Кувейт вводит плату для родителей иностранных рабочих
13:59 ЕС выплатил Турции миллиард евро на развитие демократии
13:08 Катар обвиняет соседей во взломе сайта новостного агентства
Ближний Восток

Взорвана мечеть ан-Нури в Мосуле, оплот "Исламского государства"

время публикации: 12:13 | последнее обновление: 12:13 блог версия для печати фото
Минарет аль-Хадб

В минувшую среду, 21 июня, правительство Ирака заявило, что боевики "Исламского государства" взорвали в Мосуле историческую мечеть ан-Нури и минарет аль-Хадба. Подробный материал по этому поводу публикует агентство Reuters.

Именно в этой мечети в июле 2014 года Абу Бакр аль-Багдади провозгласил создание халифата "Исламское государство".

Премьер-министр Ирака Хайдар аль-Абади заявил в этой связи, что подрывом мечети ан-Нури "Исламское государство" признало свое поражение и капитулировало.

Впрочем, на сайтах, ассоциированных с ИГ, публикуются утверждения руководства этой террористической организации о том, что мечеть ан-Нури была уничтожена в результате авиаудара западной коалиции под руководством США. Американские военные заявляют, что никаких ударов по мечети не наносилось.

Еще в конце мая, когда начиналось решающее наступление на Мосул, предполагалось, что 800-летний минарет аль-Хадба и мечеть ан-Нури будут уничтожены во время штурма – либо атакующими, либо джихадистами, способными взорвать мечеть вместе с собой.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 20 июня 2017 г.
В Мосуле погибли французский и курдский журналисты
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 18 июня 2017 г.
Начался штурм Старого города Мосула
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 10 июня 2017 г.
В пригороде Мосула боевиками ИГ убиты более 30 человек
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 6 июня 2017 г.
ООН обвиняет ИГ в массовых расправах над жителями Мосула
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 1 июня 2017 г.
ИГ готовится к последнему бою, падающему минарету Мосула грозит уничтожение
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 27 мая 2017 г.
Началась операция по захвату последнего оплота "Исламского государства" в Мосуле







  Rating@Mail.ru  
Четверг, 22 июня 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017