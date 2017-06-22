Взорвана мечеть ан-Нури в Мосуле, оплот "Исламского государства"

В минувшую среду, 21 июня, правительство Ирака заявило, что боевики "Исламского государства" взорвали в Мосуле историческую мечеть ан-Нури и минарет аль-Хадба. Подробный материал по этому поводу публикует агентство Reuters.

Именно в этой мечети в июле 2014 года Абу Бакр аль-Багдади провозгласил создание халифата "Исламское государство".

Премьер-министр Ирака Хайдар аль-Абади заявил в этой связи, что подрывом мечети ан-Нури "Исламское государство" признало свое поражение и капитулировало.

Впрочем, на сайтах, ассоциированных с ИГ, публикуются утверждения руководства этой террористической организации о том, что мечеть ан-Нури была уничтожена в результате авиаудара западной коалиции под руководством США. Американские военные заявляют, что никаких ударов по мечети не наносилось.

Еще в конце мая, когда начиналось решающее наступление на Мосул, предполагалось, что 800-летний минарет аль-Хадба и мечеть ан-Нури будут уничтожены во время штурма – либо атакующими, либо джихадистами, способными взорвать мечеть вместе с собой.