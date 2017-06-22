Австралия заявила о возобновлении авиаударов по позициям ИГ в Сирии

В ночь на четверг, 22 июня, министерство обороны Австралии объявило об отмене решения о приостановке авиаударов по позициям террористической организации "Исламское государство" в Сирии.

Решение было принято 20 июня, через день после инцидента с сирийским самолетом, когда силы коалиции сбили сирийский самолет Су-22, в качество меры предосторожности и для оценки операционных рисков, пояснили в оборонном ведомстве Австралии агентству France Presse.

Напомним, что вооруженные силы Австралии присоединились к коалиционным действиям против ИГ в Сирии в сентябре 2015 года. До того ВВС Австралии были задействованы только в воздушном пространстве Ирака.

18 июня самолет F-18 американских ВВС сбил сирийский Су-22, незадолго до этого атаковавший позиции курдского ополчения недалеко от города Джадин в 40 километрах от Ракки. Перед тем, как сбить Су-22, американские военные обратились к командованию российских сил в Сирии, чтобы предотвратить эскалацию. Сирийские власти сообщили о гибели военного летчика. Они заявили, что самолет атаковал позиции "Исламского государства". Этот инцидент привел к конфликту США и России, Москва заявила, что прерывает координацию с Вашингтоном военных действий в Сирии.