СМИ: США обещали разоружить курдских ополченцев

Как сообщают СМИ Турции, министр обороны США Джеймс Мэттис направил письмо своему турецкому коллеге Фикри Ышику. В нем он обещал разоружить действующие в Сирии курдские формирования после победы над террористической группировкой "Исламское государство".

Согласно газете Daily Sabah, в письме говорится, что и Вашингтон, и Анкара считают победу над джихадистами первостепенной стратегической задачей. Также отмечается, что сотрудничество между США и Сирийскими демократическими силами носит абсолютно прозрачный характер.

США обязались ежемесячно передавать Турции полный список переданного курдам оборудования. Первый такой документ уже подготовлен. При этом получатели взяли на себя обязательство использовать оружие только на турецкой территории.

Как заявили изданию источники в министерстве обороны Турции, Мэттис также обещает, что курды составят не более 20% от сил, участвующих в операции по освобождению Ракки. После победы над ИГ населенный пункт останется под арабским контролем.

Между тем, курдское новостное агентство Rudaw утверждает, что турецкая армия начинает новую операцию в Сирии. Военная техника введена на территорию провинции Алеппо. Согласно сообщению, турки намерены воевать не с исламистами, а с курдами.