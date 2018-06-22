ХАМАС готовит очередную массовую провокацию на границе Газы "в честь раненых"

В пятницу, 22 июня, террористическая организация ХАМАС призвала к очередной массовой акции на границе сектора Газы в рамках "Марша возвращения". На сей раз, жителей Газы призывают проявить солидарность с тысячами раненых во время прошлых аналогичных акций.

Хамасовский "Палестинский информационный центр" приводит заявление организаторов марша, рассчитывающий, что 22 июня к границе придут и раненые, и те, кто пока не пострадал во время приграничных столкновений.

Объявлено, что новый этап "Марша возвращения" начнется в пятницу после полудня и продлится до 19:30.

По данным минздрава Газы, с 30 марта в ходе акций "Марша возвращения" на границе сектора погибли 142 человека (тела семи из них удерживаются израильскими властями), более 15 тысяч получили ранения и травмы (в большинстве случаев, речь идет об отравлении продуктами горения и слезоточивым газом, а также ожогах). ХАМАС в последнее время перестал упоминать о том, что большинство убитых были боевиками этой и других террористических группировок.

Высока вероятность того, что в ходе "марша" в сторону израильской территории вновь будет выпущено множество "огненных змеев" и шаров, несущих горящие фитили и емкости с легковоспламеняющейся жидкостью, а также взрывные устройства. Ранее ХАМАС заявлял, что подобные запуски являются актами "гражданского неповиновения", а не боевыми действиями.

При этом ХАМАС угрожает новыми ракетно-минометными обстрелами, если ЦАХАЛ в ответ на "огненные атаки" будет наносить удары по объектам этой организации в Газе.