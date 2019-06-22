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Ближний Восток

Опубликованы детали экономической составляющей "сделки века"

время публикации: 22 июня 2019 г., 22:30 | последнее обновление: 22 июня 2019 г., 23:35 блог версия для печати фото

В субботу, 22 июня, были опубликованы детали экономического плана, являющегося частью, так называемой "сделки века" по урегулированию между Израилем и Палестинской автономией.

Как сообщили официальные источники в Белом доме агентству Reuters, программа предусматривает создание международного фонда, средства которого будут направлены на развитие экономики автономии и арабских стран региона, а также на строительство коридора, соединяющего Газу с Западным берегом.

В полном объеме проект будет представлен специальным представителем президента США Джаредом Кушнером на следующей неделе на экономической конференции в Бахрейне. Вся программа состоит из 179 проектов, и ее общая стоимость оценивается примерно в 50 миллиардов долларов. 28 миллиардов будут инвестированы в развитие экономики Палестинской автономии и сектора Газы, 7.5 миллиардов будут переведены в Иорданию, 9 миллиардов в Египет, а шесть миллиардов в Ливан.

Стоимость создания коридора между Газой и Западным берегом оценивается в пять миллиардов долларов. Одним из важных направлений авторы проекта называют создание "туристической индустрии" Палестинской автономии. Отдельным параграфом данной части "сделки века" являются проекты на Синайском полуострове.

Отмечается, что экономическая составляющая "сделки века" не является заменой политических переговоров, и она будет осуществлена лишь в том случае, если стороны придут к соглашению об урегулировании конфликта в регионе.

В интервью Reuters Джаред Кушнер заявил, что администрация США рассчитывает на участие стран Персидского залива, а также частных инвесторов в реализации "сделки века".

В ответ на публикацию части "сделки века" в организации ФАТХ заявили следующее: "Американская администрация предлагает проект, который должен на деньги арабских стран уничтожить политические устремления палестинцев. И мы спрашиваем – не лучше ли будет, если арабы не позволят американцам так унизительно их шантажировать? Не лучше ли вновь обратиться к арабской мирной инициативе и предоставить финансирование, необходимое для ее реализации?"

Правительственные источники в Израиле не прокомментировали публикацию.



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