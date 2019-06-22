Трамп заявил, что не стремится к войне с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу NBC, что не хочет войны с Ираном, которая "приведет к невиданным разрушениям".

"Я не стремлюсь к войне, но, если она начнется, то произойдут разрушения, не виданные никогда прежде", - отметил Трамп. Он также заявил, что США не выдвигают никаких условий для начала переговоров с Ираном.

"У иранцев не должно быть ядерного оружия, и если они хотят поговорить об этом – хорошо, в противном случае им придется жить в условиях разрушенной экономики долгие годы ", - заметил президент США.

Напомним, 21 июня СМИ, в том числе американское издание The New York Times, сообщили со ссылкой на официальные источники, что накануне президент США Дональд Трамп дал согласие на нанесение ударов по иранским военным объектам. В публикации сказано, что первоначально были одобрены атаки на радиолокационные станции и зенитно-ракетные комплексы.

Согласно указанному источнику, уже в четверг в 19:00 по восточному времени США американские военные и дипломаты ждали, что будут нанесены удары по иранским военным объектам. Однако этого не произошло.

По словам высокопоставленного представителя администрации США, операция была отменена, когда находилась на начальном этапе: самолеты уже были подняты в воздух, корабли были готовы к атакам, но ракеты так и не были выпущены.

Пока остается неясным, будут ли американцы в скором времени атаковать иранских военных.

Дональд Трамп в своем "твиттере" прокомментировал реакцию США на уничтожение Ираном американского беспилотника. "Вчера вечером мы были полностью готовы к возмездию — по трем различным объектам, но я спросил, сколько людей погибнет. Сто пятьдесят человек, сэр, ответил мне генерал. За десять минут до удара я его остановил", - написал Трамп.

Причиной для обострения американо-иранского конфликта послужили действия ПВО "Корпуса стражей исламской революции", которые сбили около южного побережья Ирана разведывательный беспилотный самолет ВМФ США MQ-4C Triton, который стоит 120-130 миллионов долларов.

Тегеран настаивает на том, что американский БПЛА был сбит в иранском воздушном пространстве. В Вашингтоне заявляют, что беспилотник был атакован, когда находился в международном воздушном пространстве. Разница в оценках сторон – несколько десятков километров.

Согласно сообщениям иранских государственных СМИ, американский беспилотник был сбит зенитно-ракетным комплексом "Хордад-3" (отечественного производства) в 4:05 по местному времени 20 июня "во время вторжения в воздушное пространство Исламской республики Иран над районом Кух-Мубарак провинции Хормозган". По версии Пентагона, MQ-4C Triton был сбит, когда находился в 32-34 км от границы воздушного пространства Ирана.

Уничтожение американского стратегического БПЛА представляется государственными СМИ Ирана как высшее достижение КСИР и демонстрация возможностей иранских ПВО. Вторые сутки все ведущие иранские СМИ в деталях обсуждают эту "победу иранского оружия".

Для США отсутствие жесткой реакции на действия иранских военных может обернуться не только потерей престижа, но и утратой сдерживающей силы на Ближнем Востоке.





