В Газе убит вероятный организатор покушения на Хамдаллу

Службы безопасности ХАМАСа провели операцию по задержанию или нейтрализации 25-летнего Анаса Абдул Малки Абу Хусы, который был назван организатором покушения на премьер-министра Палестинской автономии Рами Хамдаллу.

В руководстве ХАМАСа заявляют, что Абу Хусу пытались взять живым, но его охрана открыла огонь по милиционерам.

В результате перестрелки были убиты двое сотрудников "милиции ХАМАС", а также один из охранников Абу Хусы. Еще один охранник был ранен и доставлен под конвоем в больницу. Сам Абу Хуса получил крайне тяжелые ранения и позже скончался (хотя ранее ХАМАС заявлял, что он арестован).

Напомним, что покушение было совершено утром 13 марта, когда Хамдалла и Фарадж прибыли в Газу. На пути их кортежа прогремели взрывы, затем автомобили обстреляли. Были ранены семеро охранников. Хамдалла и Фарадж не пострадали. Но программа визита была сокращена.

Власти ПА возложили ответственность за этот инцидент на ХАМАС, контролирующий сектор Газы. Тауфик Абу Наим заявлял, что покушение было выгодно врагам ХАМАСа, намекая на возможную причастность израильских спецслужб и радикалов, связанных с "Исламским государством".

Согласно отчету о расследовании, предоставленном Рамалле спецслужбами ХАМАСа, на пути следования кортежа были на расстоянии 37 метров друг от друга заложены две самодельные бомбы, каждая из которых весила около 15 кг. Обе бомбы были снабжены детонаторами с дистанционным управлением. Первая бомба взорвалась, вторая – нет. Об обстреле автомобилей в отчете ничего не говорилось.

21 марта ХАМАС назвал имя организатора покушения и распространил его фотографию во всех палестинских СМИ. После чего была проведена операция в Нусейрате. Таким образом, перестрелка была спровоцирована, так как Абу Хуса знал, что его разыскивают по обвинению в организации покушения на Хамдаллу.

ХАМАС заявляет, что покушение расследовано, организатор найден и ликвидирован, дело закрыто. Но не исключено, что виновным просто "назначили" одного из противников режима ХАМАСа.