Сирия проигнорировала признание Израилем факта уничтожения ядерного реактора в 2007 году

По прошествии более чем суток с момента снятия в Израиле цензурного запрета на публикацию информации об уничтожении 6 сентября 2007 года израильскими ВВС ядерного реактора в Аль-Кибаре сирийские государственные СМИ – в том числе, государственное телевидение и агентство SANA – не опубликовали ни одного материала по этому поводу.

Дамаск не выступил с какими-либо новыми заявлениями, осуждающими действия Израиля.

Утром 22 марта на сайте сирийской газеты "Аль-Ватан" появилась публикация под заголовком "Подтверждена атака на исследовательский центр в Дир аз-Зуре в 2007 году. "Израиль" усиливает подстрекательство против Сирии под предлогом "химической" угрозы". Некоторые детали по поводу израильской атаки 2007 года приводятся со ссылкой на международное агентство Reuters и российское агентство Sputnik. Суть публикации сводится к тому, что Израиль, предав гласности эту информацию, якобы стремится подбить США на активные действия против режима Башара Асада.

Отметим, что "Аль-Ватан" является частным изданием, при этом последовательно поддерживает режим Асада. Газета и сайт принадлежат бизнесмену Рами Махлюфу, двоюродному брату Башара Асада.

Признание Израилем факта уничтожения ядерного реактора в Сирии

Рано утром 21 марта 2018 года в Израиле было снято ограничение на распространение информации об уничтожении ЦАХАЛом в 2007 году строившегося в Сирии ядерного реактора. Все израильские ведущие газеты вышли с главным материалом, посвященным этой операции.

До того дня эта информация публиковалась только со ссылкой на зарубежные СМИ, хотя некоторые израильские политики и эксперты давали комментарии по данному поводу.

В сообщении пресс-службы ЦАХАЛа от 21 марта 2018 года отмечалось, что операция по уничтожению реактора, была проведена израильскими боевыми самолетами после длительной и сложной разведывательной подготовки. Приводилось название операции "מחוץ לקופסה" ("Outside the Box"), которое можно перевести как "Разрыв шаблона", "Уход от шаблона", "Неконвенциональный (нестандартный) подход", "За гранью обычного", "Импровизация", "Вне рамок", а также условное название объекта атаки – "Кубик".

В ночь на 6 сентября 2007 года израильские самолеты атаковали объект в районе Дир аз-Зура, в 450 км к северу от Дамаска, и уничтожили его. Отмечается, что реактор был на этапе завершения его строительства.

Для проведения операции были задействованы боевые самолеты F-16 и F-15. Непосредственное уничтожение реактора осуществили четыре самолета F-16.

ЦАХАЛ уведомляет, что разведывательная подготовка к этой операции началась еще в конце 2004 года.

Решение о засекречивании факта израильского воздушного удара по сирийскому ядерному объекту было принято в связи с высокой вероятностью военного ответа со стороны Сирии. ЦАХАЛ в сентябре 2007 года был готов к отражению подобной атаки и началу активных действий против сирийской армии. Но Дамаск предпочел скрыть факт уничтожения ядерного реактора и военного ответа не последовало.

Армейская пресс-служба приводила комментарии бывшего начальника генштаба Габи Ашкенази и нынешнего начальника генштаба Гади Айзенкота, отмечающих, что ядерный проект в Сирии представлял угрозу не только для Израиля, но и для всего региона. Израильское командование напоминает, что спустя несколько лет после этой операции район Дир аз-Зур был захвачен боевиками "Исламского государства", и ядерный объект мог оказаться под их контролем.

Операция ЦАХАЛа в 2007 году в Сирии: заявления и публикации

В ночь на 6 сентября 2007 года израильские ВВС уничтожили на территории Сирии, в Аль-Кибаре (около Дир аз-Зура) строящийся ядерный объект. В тот же день Сирия заявила протест в связи с вторжением израильских военных самолетов в сирийское воздушное пространство, однако о каком-либо ущербе Дамаск не сообщал, хотя и угрожал ответными действиями. Россия выступила с протестом в связи с действиями ЦАХАЛа. США воздержались от комментариев.

Вскоре Сирия объявила, что ВВС Израиля атаковали пустой участок, который принадлежал межарабскому научному объединению по развитию сельского хозяйства.

Через несколько месяцев США потребовали от МАГАТЭ провести расследование "возможной тайной ядерной программы Сирии". Деятельность экспертов МАГАТЭ в Сирии была затруднена, но в итоге они подготовили доклад, в котором говорилось, что на разрушенном объекте в Аль-Кибаре обнаружены "частицы урана антропогенного происхождения".

Только 24 апреля 2008 года Белый дом выступил с заявлением по поводу сирийского ядерного объекта, который, как писали американские СМИ, был уничтожен Израилем в 2007 году. "Мы убеждены, опираясь на разнообразную информацию, что Северная Корея помогала тайному ядерному проекту в Сирии", – заявила пресс-секретарь Белого дома Дана Перино после того, как представители разведки проинформировали Конгресс о разрушении этого ядерного объекта.

В начале июня 2008 года газета The Washington Post писала, что, согласно выводам американской разведки, на объекте в Аль-Кибаре, построенном с помощью специалистов из КНДР, планировалось производить оружейный плутоний. Высказывалось предположение, что этот оружейный плутоний предназначался для иранских вооруженных сил.

21 июня 2008-го германское издание Der Spiegel со ссылкой на источники в немецких спецслужбах писало, что ядерный реактор в Аль-Кибаре, уничтоженный ВВС Израиля, должен был "работать на Иран". Утверждалось, что существовал некий единый план Ирана, Сирии и Северной Кореи, в рамках которого именно Дамаск должен был обеспечить производство оружейного плутония на своей территории. При этом северокорейские специалисты должны были создавать компоненты атомной бомбы в Сирии, поскольку Иран находился под пристальным вниманием инспекторов МАГАТЭ. Der Spiegel утверждал, что этот секретный план обсуждался в начале 2006 года, во время визита в Дамаск президента Ирана Махмуда Ахмадинеджада. В статье говорилось, что реактор в Аль-Кибаре был своего рода "запасным аэродромом" для иранской военной ядерной программы.

В сентябре 2008-го вышла книга израильского журналиста Ронена Бергмана "The Secret War with Iran", считающегося специалистом по работе разведслужб, в которой рассказывалось, что собранные израильской разведкой материалы по сирийскому ядерному объекту, предоставленные администрации президента США Джорджа Буша в начале лета 2007 года, не удовлетворили американцев. Тогда, в середине августа 2007-го в Сирию на двух вертолетах был послан отряд из 12 бойцов спецназа генерального штаба ("Сайерет Маткаль"), который должен был собрать образцы почвы вблизи объекта. В результате этой операции были получены неопровержимые доказательства того, что Сирия строит ядерный реактор. Бергман также писал, что исключительно смелая операция была на грани провала: 12 израильских спецназовцев были близки к гибели или пленению, когда сирийский патруль подошел практически вплотную к стоявшим на земле вертолетам.

Вскоре после выхода в свет книги Бергмана, 16 сентября 2008 года генеральный директор ЦРУ Майкл Хайден, выступая перед Советом по международным делам в Лос-Анджелесе, заявил, что уничтожение сирийского ядерного реактора, осуществленное в сентябре 2007 года, стало возможным, благодаря сотрудничеству с "зарубежным партнером". При этом Хайден не упомянул Израиль. Он сказал, что уничтожение реактора в Сирии, возможно, предотвратило секретное производство оружейного плутония, поскольку уже весной 2007-го, когда по реке Евфрат в Аль-Кибар были доставлены трубы системы охлаждения, не было сомнений в том, что здесь ведется строительство ядерного реактора. Он также подтвердил, что ЦРУ располагало информацией об участии Северной Кореи в данном проекте.

В марте 2009-го швейцарский еженедельник Neue Zuercher Zeitung опубликовал рассказ беглого иранского генерала Али Резы Асгари, который, вероятно, был информатором американской и израильской разведки. Он бежал в США в феврале 2007 года и сообщил, что Иран финансировал секретный ядерный проект Сирии и Северной Кореи. В этой публикации говорилось, что строительство реактора началось в 2002 году, американские спутники обнаружили объект в 2003 году, однако не сочли его чем-либо серьезным. Сирийцы запретили всем сотрудникам секретного объекта пользоваться телефонами и радиосвязью, а информацию передавали при помощи курьеров. Издание писало и об операции израильской и американской военных разведок с целью сбора грунта на этом объекте, и о том, что незадолго до израильского авиаудара, по дороге в Сирию было перехвачено северокорейское судно, перевозившее урановые стержни, и этот факт заставил израильтян действовать незамедлительно. В публикации было сказано, что операцию осуществили семь израильских бомбардировщиков F-15, выпустивших 22 ракеты по трем объектам в ядерном комплексе в Аль-Кибаре. Приводилась также оценка стоимости сирийского проекта, за который, по сведениям западных спецслужб, Иран заплатил Северной Корее от 1 до 2 миллиардов долларов.

В начале ноября 2009-го немецкий еженедельник Der Spiegel писал, что реализация проекта по строительству ядерного центра в Аль-Кибаре началась еще в 2001 году. В 2004 году американские спутники засекли высокую плотность телефонных переговоров из района Аль-Кибар с КНДР. Прослушиванием переговоров тогда занялось подразделение ЦАХАЛа 8200, специализирующееся на электронной разведке. В конце 2006 года руководство "Мосада" попросило о помощи британские спецслужбы, однако ситуация в корне изменилась еще до того, как англичанам была передана соответствующая просьба. Агентам "Мосада" в Лондоне, следившим за высокопоставленным сирийским чиновником, удалось внедрить в его переносной компьютер шпионскую программу, постепенно передающую в "Мосад" всю хранящуюся на диске информацию. В руки израильской разведки попадали карты, планы, сметы и другие документы, подтверждающие факт строительства в Аль-Кибаре ядерного объекта. Среди прочего, в руках "Мосада" оказалась фотография, на которой на фоне строящегося ядерного объекта был снят один из авторов ядерной программы КНДР Сун Шибу и глава сирийского агентства по атомной энергии Ибрагим Отман.

В ноябре 2010-го сайт Wikileaks опубликовал письмо Меира Дагана от 26 июля 2007 года, занимавшего тогда пост главы "Мосада", чиновнику Белого дома, в котором тот заверял своего корреспондента: Израиль не намерен атаковать цели на территории Сирии, опасаясь ответных ударов. После удара по ядерному реактору в Сирии заявление Дагана могло быть расценено в Вашингтоне как сознательная ложь. Но свидетельств такой реакции Белого дома Wikileaks не приводил.

В сентябре 2012-го американский журнал New Yorker публиковал статью Давида Маковского "Тихий удар", в которой рассказывалось об операции ЦАХАЛа в Сирии и отмечалось, что она была проведена вопреки воле Белого дома. При этом утверждалось, что на сирийский ядерный объект восемью израильскими самолетами F-15 и F-16 были сброшены "17 тонн взрывчатых веществ". В этой публикации впервые было рассказано о том, как в начале марта 2007-го израильские агенты проникли к венскую квартиру главы сирийской комиссии по атомной энергии Ибрагима Отмана и похитили секретные данные о строительстве объекта в Аль-Кибаре.

21 марта 2018 года. Израильские СМИ об уничтожении ЦАХАЛом ядерного реактора в Сирии в 2007 году

Снятие цензурного запрета на публикацию информации об израильской операции по уничтожению ядерного реактора в Аль-Кибаре (Сирия) стало главной новостью всех ведущих израильских газет.

Операция была проведена в ночь на 6 сентября 2007 года. Запрет был снят в 5 утра 21 марта 2018 года. Редакции заранее готовились к моменту, когда информацию можно будет опубликовать.

Газета "Едиот Ахронот" и сайт Ynet публикуют подробную информацию о подготовке к операции, спорах в высшем руководстве страны до и после операции, детальное описание атаки израильских ВВС. На сайте Ynet эта история представлена как мультимедийный проект. Особое внимание уделено тому обстоятельству, что американская администрация не поддерживала идею атаковать ядерный объект в Сирии, тем не менее на определенном этапе США были вынуждены сотрудничать с Израилем.

Ноам Гиль пишет о том, как в ночь на 6 сентября 2007 года премьер-министр Эхуд Ольмерт, министр обороны Эхуд Барак (незадого до того сменивший Амира Переца на посту главы оборонного ведомства), министр иностранных дел Ципи Ливни и представители различных силовых структур прибыли в штаб в "Кирие" в Тель-Авиве, чтобы следить за ходом операции, получившей кодовое название "מחוץ לקופסה". Четыре самолета F-15 и четыре самолета F-16 были подняты с баз "Хацерим" и "Рамон". Они пролетели в сторону Средиземного моря и взяли курс на север, следуя вдоль побережья, затем повернули на восток в сторону границы между Турцией и Сирией. После 0:40 по сирийскому ядерному объекту были выпущены ракеты (общая масса сброшенных боеприпасов около 24 тонн). Реактор был полностью разрушен. Все самолеты благополучно вернулись на аэродромы базирования.

Йоав Лимор в "Исраэль а-Йом" уточняет: объект был атакован в 0:45. Экипаж с позывным "Аризона" уведомил штаб: реактор разрушен.

Амос Арэль и Алуф Бен в газете "Гаарец" отмечают, что эта операция – не только история успеха ЦАХАЛа, но и история провала израильской разведки, под носом у которой в течение нескольких лет велись работы по строительству ядерного объекта. В статье говорится и о том, что эта операция стала звездным часом премьер-министра Эхуда Ольмерта после неудачной войны в Ливане летом 2006 года, хотя Израиль и не брал на себя ответственность за уничтожение реактора в Сирии. "Гаарец" называет три ключевые фигуры, благодаря решительности которых реактор был разрушен: премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт, глава "Мосада" Меир Даган и командующий ВВС Элиэзер Шкеди. Но руководитель "Мосада" долгое время отказывался верить в то, что Дамаск действительно пытается построить реактор.

При этом Алуф Бен пишет, что Эхуд Барак, вновь занявший пост министра обороны за несколько месяцев до атаки на реактор, настаивал на необходимости отложить операцию, считая ее недостаточно подготовленной. Об этом говорит и военный корреспондент радиостанции "Кан Бет" Кармела Менаше.

"Исраэль а-Йом" обращает внимание на особую роль в подготовке операции Амоса Ядлина, занимавшего тогда пост главы управления разведки генштаба ЦАХАЛа.

"Гаарец" пишет о том, что Сирия выражала заинтересованность в ядерных технологиях с конца 90-х годов, когда страной правил Хафез Асад. Но Израиль обратил на это внимание только в конце 2003 года, после того, как стало известно о сворачивании под давлением США и Великобритании ядерной программы в Ливии. Амнон Суфрин, возглавлявший тогда разведывательный отдел "Мосада", признался журналистам, что сам узнал о ливийской программе утром в субботу, 19 декабря 2003 года, когда о ее прекращении объявили по радио. 20 декабря 2003-го Суфрин собрал своих подчиненных, поручив им не только проанализировать ливийскую ядерную программу, но и собрать информацию о возможных подобных программах в странах ближневосточного региона. Через полтора месяца был сделан вывод, что такая программа реализуется в Сирии, соответствующий отчет Дагану был подан в феврале 2004-го. В 2005-м было получено подтверждение о сирийском проекте от военной разведки, установлено точное местонахождение строящегося "кубика" в Аль-Кибаре и получены детальные данные об этом объекте. Но в течение длительного времени не было понятно предназначение строящегося объекта. В ноябре 2006-го была высказана гипотеза, согласно которой сирийцы строили плутониевый реактор. В январе 2007-го были получены спутниковые фотографии, на которых было видно, что сирийцы строят трубопровод от Евфрата до объекта в Аль-Кибаре, что сочли признаком подготовки к созданию системы охлаждения реактора.

В публикации "Гаарец" упоминается статья Давида Маковского в журнале New Yorker в 2012 году, где впервые было рассказано, как в начале марта 2007-го израильские агенты проникли к венскую квартиру главы сирийской комиссии по атомной энергии Ибрагима Отмана и похитили секретные данные о строительстве объекта в Аль-Кибаре. Израиль до сих пор не признает факт проведения такой операции в столице Австрии. Но, очевидно, что именно эти документы и фотографии развеяли все сомнения по поводу того, какого рода объект строят сирийцы с помощью специалистов из КНДР.

Эхуд Барак, занимавший в сентябре 2007 года пост министра обороны, дал интервью государственной радиостанции "Кан Бет", рассказав о проведении операции по уничтожению сирийского ядерного реактора. Он отметил, что тогда задача по ликвидации данного объекта была неотложной.





