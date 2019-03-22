Беспорядки на границе Газы. "Репетиция" накануне первой годовщины "маршей"

В пятницу, 22 марта, на границе сектора Газы прошел очередной "марш возвращения".

По оценкам ЦАХАЛа, в акции участвовали около 9500 палестинцев. Были зафиксированы несколько очагов беспорядков. Арабы швыряли взрывные и петарды устройства в сторону израильских солдат. Никто из военнослужащих не пострадал.

Силы Армии обороны Израиля использовали средства для разгона демонстраций и открывали огонь в случаях, предусмотренных инструкциями.

"Палестинский информационный центр" подвел его итоги, подчеркнув, что нынешняя акция прошла под лозунгом "Марш нашего выбора". По данным минздрава Газы, в результате действий израильских военнослужащих погибли два "демонстранта".

Один из них, 29-летний участник "марша возвращения", был убит возле лагеря палестинских беженцев Аль-Бурейдж. Второй, 18-летний активист "марша", был застрелен восточнее города Газа.

Также, по данным минздрава, не менее 66 демонстрантов получили огнестрельные ранения; трое из них находятся в критическом состоянии. Среди пострадавших – несколько медицинских работник; также были повреждены две машины "Красного полумесяца". "Палестинский информационный центр" сообщает о сотнях участников "марша", получивших отравление слезоточивым газом.

По мере приближения к первой годовщине со дня начала "марша" активность провокаторов возрастает. Ежедневно боевики запускают десятки шаров, несущих емкости со взрывчатыми и/или легковоспламеняющимися веществами, в сторону израильской территории.

"Марши возвращения" на границе Газы начались 30 марта 2018 года. По данным министерства здравоохранения Газы, контролируемого ХАМАСом, с тех пор в ходе этих акций израильскими военными были убиты 268 жителей сектора и около 27 тысяч получили ранения и травмы. ХАМАС давно перестал упоминать о том, что большинство убитых были боевиками различных группировок.

29-30 марта 2019 года ХАМАС угрожает вывести к границе Газы миллион жителей сектора.

Напомним, в пятницу, 22 марта, на заседании в Женеве в рамках 7-й части повестки дня Совета по правам человека при ООН, посвященной исключительно Израилю, был принят доклад, осуждающий действия израильских военных на границе сектора Газы, в также "на оккупированных палестинских территориях, включая Восточный Иерусалим".

Документ были принят 23 голосами "за", при 8 "против" и 15 "воздержавшихся".





