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Ближний Восток

На СБ ООН высказано предложение расформировать UNRWA

время публикации: 22 мая 2019 г., 19:24 | последнее обновление: 22 мая 2019 г., 19:49 блог версия для печати фото
На СБ ООН высказано предложение расформировать UNRWA
Джейсон Гринблатт на границе с сектором Газы
UNRWA в секторе Газы

В Совете безопасности ООН состоялось обсуждение, посвященное деятельности UNRWA (Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ). Специальный посланник президента США на Ближнем Востоке Джейсон Гринблатт высказал мнение, что агентство не справляется с возложенными на него задачами и может быть расформировано.

Гринблатт напомнил, что с момента создания UNRWA Соединенные Штаты выделили этой организации около 6 миллиардов долларов - больше, чем любая другая страна. Но, по его словам, положение палестинцев не улучшилось, а долги организации росли. По словам представителя США, UNRWA не давала палестинцам возможности построить собственное будущее. "К ним относились как к политическим марионеткам, а не как к людям", - добавил он.

Гринблатт заявил, что, поскольку UNRWA - это не та организация, которая может решить палестино-израильский конфликт, необходимо передать руководство гуманитарными проектами гражданской организации. Представитель США предложил подумать о том, как спланировать работу в переходный период.

Представитель администрации Трампа отметил, что в настоящее время UNRWA планирует свою работу, исходя из размеров пожертвований, полученных в прошлом году, однако существуют большие сомнения, что объем пожертвований в этом году не сократится. "Что будет, когда банковский счет организации опустеет? Надо быть честными: палестинцы заслуживают большего. Не надо ждать окончательного разрешения палестино-израильского конфликта, чтобы начать действовать. Мы слишком долго игнорировали ситуацию", - сказал докладчик.

Джейсон Гринблатт подчеркнул: отрицание того факта, что UNRWA провалила свою миссию, также не способствует решению ближневосточного конфликта.

В своем выступлении спецпредставитель Белого дома коснулся "сделки века" и конференции, которую планируется провести в следующем месяце в Бахрейне при участии арабских стран. "В следующем месяце в Бахрейне пройдет экономический форум, цель которого выработать альтернативные пути построение успешного будущего палестинцев. И палестинские лидеры допустили бы грубую ошибку, если бы отказались от участия в ней", - добавил он.

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