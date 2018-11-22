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Ближний Восток

"Аль-Кудс": Нетаниягу убедил Трампа отложить "сделку века"

время публикации: 08:53 | последнее обновление: 09:05 блог версия для печати фото
Биньямин Нетаниягу и Дональд Трамп
Дэвид Фридман, Джейсон Гринблат, Джаред Кушнер и Биньямин Нетаниягу
Махмуд Аббас

Как утверждает газета "Аль-Кудс" со ссылкой на источники в Иерусалиме, президент США Дональд Трамп решил отложить публикацию плана палестино-израильского урегулирования по меньшей мере до февраля 2019 года. Это сделано по просьбе премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу.

В статье сказано, что израильский лидер, в принципе выступающий против публикации так называемой "сделки века", стремится максимально отложить ее обнародование – учитывая региональную ситуацию. Он также хочет таким образом отблагодарить лидера партии "Байт Иегуди" Нафтали Беннета, оставшегося в коалиции, что позволило избежать досрочных выборов.

"Аль-Кудс" пишет, что американский президент обрисовал свою инициативу лишь в общих чертах. Детали предстоит урегулировать его зятю и советнику Джареду Кушнеру, а также специальному посланнику на Ближнем Востоке Джейсону Гринблатту.

18 ноября Новости Десятого канала сообщили со ссылкой на источники в американской администрации, что президент США в ближайшие дни должен провести совещание, на котором будет определена судьба разрабатываемой американцами мирной инициативы. На эту встречу приглашены государственный секретарь Майк Помпео, советник по национальной безопасности Джон Болтон, специальный посланник администрации на Ближнем Востоке Джейсон Гринблатт, зять и ближайший советник президента Джаред Кушнер. Вылетел в США и посол в Израиле Дэвид Фридман. Предполагается, что советники президента представят итоговый вариант предложения. Пойдет речь и о том, когда и как представить "сделку века" международному сообществу, чтобы заручиться максимальной поддержкой политиков и общественности.

Согласно публикациям СМИ, план президента Трампа предусматривает всеобъемлющее урегулирование палестино-израильского конфликта, за которым последует полная нормализация отношений между Израилем и арабскими государствами.

Ключевую роль в том, чтобы убедить палестинское руководство принять американское предложение, должна была сыграть Саудовская Аравия. Однако глава ПНА Махмуд Аббас объявил бойкот США после того, как администрация признала Иерусалим столицей Израиля.

Как сообщала в январе 2018 года ливанская газета "Ад-Дийяр", инициатива предусматривает передачу палестинцам 90% Западного берега. Столицей палестинского государства станут арабские районы Восточного Иерусалима. Палестинцы смогут не признавать Израиль еврейским государством, но им придется отказаться от права беженцев на возвращение.

Предполагалось, что план будет опубликован в марте 2018 года, но Белый дом продолжает откладывать публикацию этого документа и уточнять его содержание.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 20 ноября 2018 г.
Трамп заявил, что США не будут портить отношения с Саудовской Аравией в том числе "ради Израиля"
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 19 ноября 2018 г.
Десятый канал: Трамп собирает совещание, чтобы определить судьбу "сделки века"
// NEWSru.co.il // В мире // 26 сентября 2018 г.
В кулуарах Генассамблеи ООН состоялась встреча Нетаниягу и Трампа
// NEWSru.co.il // В мире // 22 августа 2018 г.
Трамп: Израиль "заплатит высокую цену" за перенос посольства США в Иерусалим





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