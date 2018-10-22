18+
22 октября 2018 г.
последняя новость: 17:15
Перевод посольства вызовет беспорядки
Могли ли евреи избежать Холокоста?
Историческая ошибка палестинцев
Какие С-300 получила Сирия
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
16:55 13-я "флотилия возвращения" вышла из сектора Газы
15:29 Две партии заявили о фальсификации выборов в Иракском Курдистане
15:11 ЦАХАЛ обнаружил шестой наблюдательный пункт "Хизбаллы"
14:01 В Газу прибыла делегация египетской разведки
13:31 У берегов Турции затонула лодка с десятками мигрантов
13:18 Эмиссар Роухани: "Мы с Россией не союзники, а партнеры"
12:15 СМИ: перед смертью Хашогги говорил с принцем Мухаммадом
11:29 Египет обвинили в изъятии органов умершего туриста
10:31 SANA: противники Асада готовят химическую атаку в провинции Идлиб
09:12 Саудовский представитель назвал новую причину смерти Хашогги
Загрузка...
Ближний Восток

ЦАХАЛ обнаружил шестой наблюдательный пункт "Хизбаллы"

время публикации: 15:11 | последнее обновление: 15:45 блог версия для печати фото
ЦАХАЛ обнаружил шестой наблюдательный пункт "Хизбаллы"

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает об обнаружении еще одного, шестого по счету, наблюдательного пункта "Хизбаллы" на ливано-израильской границе, в километре от территории Израиля.

Согласно заявлению пресс-службы ЦАХАЛа, боевики "Хизбаллы" действуют на под видом сотрудников организации "Зеленый без границ", которая якобы занимается наблюдением за птицами.

Первые пять наблюдательных пунктов, которые служат "Хизбалле" в основном для сбора информации о передвижении израильских войск, были обнаружены в 2017 году и представлены в ООН послом Израилем Дани Даноном.

Новый пункт, по утверждению ЦАХАЛа, находится возле деревни Аль-Адиса приблизительно в километре от израильской границы, напротив кибуца Мисгав Ам.

"Там нет ни леса, ни птиц. Под "экологическим" прикрытием боевики "Хизбаллы" передвигаются вдоль границы с Израилем с оружием, беспрепятственно осуществляя разведдеятельность и создавая боевую инфраструктуру", - заявил пресс-секретарь ЦАХАЛа.



- Обсудить на странице NEWSru.co.il в Facebook

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 21 октября 2018 г.
Fox: Иран поставил "Хизбалле" GPS для ракет





  Rating@Mail.ru  
Понедельник, 22 октября 2018 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2018