ЦАХАЛ обнаружил шестой наблюдательный пункт "Хизбаллы"

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает об обнаружении еще одного, шестого по счету, наблюдательного пункта "Хизбаллы" на ливано-израильской границе, в километре от территории Израиля.

Согласно заявлению пресс-службы ЦАХАЛа, боевики "Хизбаллы" действуют на под видом сотрудников организации "Зеленый без границ", которая якобы занимается наблюдением за птицами.

Первые пять наблюдательных пунктов, которые служат "Хизбалле" в основном для сбора информации о передвижении израильских войск, были обнаружены в 2017 году и представлены в ООН послом Израилем Дани Даноном.

Новый пункт, по утверждению ЦАХАЛа, находится возле деревни Аль-Адиса приблизительно в километре от израильской границы, напротив кибуца Мисгав Ам.

"Там нет ни леса, ни птиц. Под "экологическим" прикрытием боевики "Хизбаллы" передвигаются вдоль границы с Израилем с оружием, беспрепятственно осуществляя разведдеятельность и создавая боевую инфраструктуру", - заявил пресс-секретарь ЦАХАЛа.





