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NEWSru.co.il :: Ближний Восток22 октября 2019 г., 20:39

Турция и Россия создадут в Сирии "зону безопасности"

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Турция и Россия создадут в Сирии "зону безопасности" Российский военный вертолет на авиабазе Хмеймим в Сирии (архив) Рас аль-Айн, 17 октября 2019 года
 
   
 
 
Турция и Россия создадут в Сирии "зону безопасности"

 
   
 
 
Российский военный вертолет на авиабазе Хмеймим в Сирии (архив)

 
   
 
 
Рас аль-Айн, 17 октября 2019 года

Во вторник, 22 октября, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что на севере Сирии будет создана так называемая "зона безопасности", где будет проходить патрулирование силами турецкой и российских армий.

Данное заявление было сделано турецким президентом по итогам переговоров в Сочи со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Российский президент назвал договоренности, которые были достигнуты после шестичасовых переговоров, "очень важными, если не судьбоносными".

Высокопоставленный турецкий чиновник заявил, что Путин и Эрдоган пришли к "великолепному" соглашению о создании "свободной от террора зоны безопасности".

Эрдоган также заявил, что, по итогам переговоров, курдскому ополчению придется отступить на 30 километров от границы с Турцией.

Комментируя итоги переговоров в Сочи, министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил о прекращении турецкой военной операции на севере Сирии. По его словам, достигнутые президентами России и Турции договоренности обеспечивают прекращение кровопролития. Он особо отметил, что сирийские власти возьмут под контроль границу между Сирией и Турцией.

"Мы давно говорили и подчеркивали, что решение проблемы, связанной с курдами и их чаяниями, невозможно без восстановления контроля Сирийской Арабской Республики, законного правительства Сирии над всей протяженностью границы", - цитирует российского министра агентство "Интерфакс".

Согласно договоренностям, в зону безопасности будет введена и российская военная полиция. Она должна содействовать выводу из приграничной полосы курдских боевиков. Затем в десятикилометровой зоне будет начато совместное российско-турецкое патрулирование.



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