Аббас в Париже: "Европейцы стремятся компенсировать ущерб, нанесенный Трампом"

Глава ПНА Махмуд Аббас в пятницу, 21 сентября, встретился в Париже с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Макрон и Аббас впервые встретились тет-а-тет, а затем к ним присоединились их советники и министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.

Выступая перед журналистами после личной встречи с Макроном в президентском дворце, Аббас сказал, что разъяснил лидеру Франции, в чем именно заключается палестинская позиция, когда речь идет о мирном процессе на Ближнем Востоке.

Глава ПНА заявил, что об этой позиции президент Макрон сообщит президенту США Дональду Трампу, так как палестинская администрация больше не вступает в контакт с Белым домом.

"Израильтяне утверждают, что палестинцы отказываются вести переговоры. Однако каждый раз отказывались именно израильтяне, тогда как мы готовы к переговорам, хоть тайным, хоть открытым, во главе с "квартетом", западными или арабскими странами", - заявил Махмуд Аббас.

По словам Аббаса, европейцы серьезно работают над тем, чтобы компенсировать ущерб, нанесенный палестинцам отказом администрации Трампа финансировать UNRWA, сеть больниц в Восточном Иерусалиме и ряд проектов. Глава ПНА подчеркнул, что "Франция все чаще изучает возможность признания палестинского государства", сообщает Times of Israel.

Кроме того, Аббас встретился в Париже с бывшим премьер-министром Израиля Эхудом Ольмертом. По итогам встречи Ольмерт сделал заявление, напомнив, что Аббас никогда официально не выступал против мирной инициативы, выдвинутой им в 2008 году в бытность главой правительства.

По словам экс-премьера, США, Европа и, разумеется, Израиль должны понять две вещи. Первая: нет альтернативы разрешению палестино-израильского конфликта по принципу "двух государств для двух народов". Вторая: Аббас – единственный, кто может это реализовать.

Аббас в прошлом доказал свою приверженность принципу "двух государств для двух народов", отметил Ольмерт, добавив, что считает его своим другом. Также в Париже Махмуд Аббас с 17-летней Ахэд Тамими, которая 29 июля вышла из тюрьмы, куда попала за нападение на израильских военнослужащих. В настоящее время, как сообщает Wafa, она "путешествует по Франции, чтобы рассказать о своем опыте пребывания в израильской тюрьме".





