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Ближний Восток

Представитель ВС Ирана обвинил "Мосад" и США в причастности к теракту на параде

время публикации: 14:42 | последнее обновление: 15:22 блог версия для печати фото
Представитель ВС Ирана обвинил "Мосад" и США в причастности к теракту на параде
Представитель ВС Ирана обвинил "Мосад" и США в причастности к теракту на параде
Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф

В субботу, 22 сентября, во время военного парада в городе Ахваз на юге Ирана, группа террористов открыла огонь по участникам парада и зрителям. По состоянию на 14:30 ближневосточного времени сообщается, что в результате теракта погибли 24 человека; более 60 получили ранения.

Государственное телевидение Ирана сообщило, что террористы, вооруженные автоматами Калашникова, атаковали трибуну, на которой собрались иранские официальные лица. Среди погибших и пострадавших – женщины и дети, которые пришли посмотреть парад. По данным IRNA, трое террористов были убиты на месте, четвертый был ранен и доставлен в больницу, где позднее умер.

Ответственность за теракт за атаку взяла на себя группировка "Арабское движение борьбы за освобождение Ахваз" (ASMLA), связанная с Саудовской Аравией. Об ответственности группировки за теракт заявил представителям СМИ один из ее лидеров Якуб аль-Аваз.

Однако спустя некоторое время, как сообщает IRNA, высокопоставленный представитель вооруженных сил Ирана заявил, что террористы, осуществившие нападение, были связаны с США и израильским "Мосадом". По его сведениям, они проходили обучение в двух странах Персидского залива. "Террористы не принадлежали к какой-либо исламской группировке, они были обучены в двух странах персидского залива, чтобы затем приехать в Иран. Эти люди связаны с Соединенными Штатами и "Мосадом", которые стоят за этим инцидентом", - заявил представитель ВС Ирана.

Ранее министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что за нападением стоят "региональные спонсоры терроризма". Как отмечает Reuters, этот эвфемизм используется иранскими официальными лицами, когда они хотят напомнить своей аудитории о США и Израиле. Мы будем реагировать быстро и решительно на акт агрессии, направленный против нас", - заявил Зариф.



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// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 22 сентября 2018 г.
Теракт на военном параде на юге Ирана; число убитых и раненых возросло
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 22 сентября 2018 г.
Теракт во время военного парада на юге Ирана; есть убитые и раненые





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