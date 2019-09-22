"Аль-Маядин" сообщил об очередном авиаударе по базе проиранской милиции в Ираке

В воскресенье, 22 сентября, ливанский телеканал "Аль-Маядин", ассоциированный с "Хизбаллой", сообщил, что неопознанный самолет нанес удар по базе проиранского шиитского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби" ("Народные мобилизационные силы") в провинции Анбар в Ираке.

Информация о жертвах и причиненном ущербе уточняется.

Удары по целям в Ираке в 2019 году, приписываемые израильской армии (не считая удары по пограничному району Аль-Букамаль (Сирия) – Аль-Каим (Ирак))

9 сентября. Около города Хит (провинция Анбар) уничтожен склад оружия шиитского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби".

25 августа. В результате авиаудара по цели в провинции Анбар на убит командир частей ракетного обеспечения иракской группировки "Катаиб Хизбалла" Казам Али Мухсан.

20 августа. Взрывы на ракетном складе шиитской проиранской группировки "Катаиб Имам Али" ("Батальоны Имама Али"), входящей в военизированное ополчение "Аль-Хашд аш-Шааби". Склад располагался около базы иракских военно-воздушных сил "Аль-Бахр", расположенной в провинции Саладин примерно в 70 км к северу от Багдада.

12 августа. Взрыва на военной базе Сакр в южном пригороде Багдада на складе "Батальонов мучеников Саида", одного из подразделений "Аль-Хашд аш-Шааби". Причинен значительный ущерб, есть жертвы.

19 июля. На базе проиранских сил на востоке провинции Салах а-Дин в результате авиаудара уничтожены ракеты дальностью около 200 км. Есть убитые и раненые, в том числе иранцы.