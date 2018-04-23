"Коммерсант": Дамаск может вскоре получить безвозмездно ЗРК С-300

Российская газета "Коммерсант" пишет в понедельник, 23 апреля, что Россия в ближайшее время может начать поставку зенитных ракетных комплексов С-300 "Фаворит" в Сирию.

По сведениям этого издания, поставку "Фаворитов" планируется осуществить на безвозмездной основе, чтобы в короткие сроки создать эшелонированную систему сирийской ПВО, способную прикрыть Дамаск и места размещения авиатехники от обстрелов.

Эксперты считают, что реакция израильских военных на такой шаг будет предсказуемо негативной, а некоторые не исключают нанесения ими удара по местам дислокации С-300. Причем собеседники "Коммерсанта" полагают, что в случае удара ЦАХАЛа по этим ракетным комплексам для всех сторон последствия могут быть катастрофическими.

Журналисты "Коммерсанта" Иван Сафронов и Александра Джорджевич пишут, что компоненты С-300 (радиолокационные станции, транспортно-заряжающие машины, пункты управления, пусковые установки и т. д.) в скором времени будут доставлены в Сирию самолетами военно-транспортной авиации или кораблями ВМФ РФ. Скорее всего, речь будет идти о комплексах, ранее бывших в употреблении.

Накануне российское агентство "Интерфакс" сообщало, что в течение последних дней в сирийском порту Тартус в обстановке секретности была осуществлена разгрузка нескольких российских транспортных судов, которая производилась под прикрытием дымовой завесы и специального аэрозольного газа, предназначенного для блокировки спутников и беспилотных летательных аппаратов. Корабли пришли в Сирию из Новороссийска, проследовав через пролив Босфор.

Арабские СМИ, в частности телеканал "Аль-Хадат", высказывали предположение, что в Сирию мог быть доставлен российский ЗРК С-300 российского производства. При этом упоминалось недавнее заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова, который 20 апреля в интервью российскому агентству РИА Новости, отвечая на вопрос "Мы будем поставлять С-300 в Сирию?", заявил: "Об этом сказал президент. У нас нет никаких теперь моральных обязательств. У нас были моральные обязательства, мы обещали этого не делать еще где-то лет 10 назад, по-моему, по просьбе известных наших партнеров. И мы приняли во внимание их аргумент о том, что это могло бы привести к дестабилизации обстановки, хотя средство чисто оборонительное, но тем не менее мы вняли просьбам – теперь у нас такого морального обязательства нет".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, так ответил на вопрос о возможности поставок зенитно-ракетных комплексов С-300 сирийским властям: "Читайте заявление президента, сделанное через несколько часов после нападения и агрессии против Сирии. Читайте текст внимательно". Вероятно, Песков имел в виду заявление Путина, опубликованное утром 14 апреля 2018 года. В той части, которая публиковалась на официальном сайте президента РФ, о поставках вооружений Сирии не говорилось.

23 апреля, выступая на пресс-конференции в Пекине, глава МИД РФ Сергей Лавров, отвечая на вопрос "Вопрос с поставками С-300 в Сирию уже практически решен?", заявил: "Не могу сказать, что он решен. Мы знаем, что сказал президент России В.В.Путин. Он обсуждал эти вопросы с представителем нашего министерства обороны в контексте задач недопущения того, чтобы Сирийская арабская республика оказалась недостаточно подготовленной к агрессивным актам, наподобие того, который состоялся 14 апреля с.г. Какие конкретно решения будут приняты руководством России вместе с представителями Сирии, еще предстоит дождаться. Наверное, здесь никакого секрета не предполагается, все это может быть сообщено. Безусловно, надо готовиться к тому, что провокации повторятся, хотя мы самым жестким образом предостерегли наших американских и европейских коллег, участвовавших в этой авантюре".

Поставка российских ЗРК С-300 в Сирию. История вопроса

Тема поставок ЗРК С-300 и других современных вооружений Сирии обсуждалась многократно – и до начала гражданской войны в этой стране (в марте 2011 года), и после. Израиль настоятельно просил Россию воздержаться от таких поставок.

В 2010 году между Москвой и Дамаском было достигнуто соглашение о приобретении четырех батарей С-300 за 900 миллионов долларов. По сведениям израильских властей, один платеж по этой сделке был проведен Сирией в 2013 году через российский "Внешэкономбанк" (ВЭБ). Но 4 июня 2013 года Владимир Путин заявил, что контракт на поставку Сирии ЗРК С-300, подписанный несколько лет назад, не реализован. В августе 2014-го заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Константин Бирюлин утверждал, что комплексы С-300, предназначавшиеся для Сирии, будут утилизированы. Однако в ноябре 2014-го глава сирийского МИДа Уалид Муаллим заявлял, что Дамаск вскоре получит от Москвы ЗРК С-300.

В декабре 2015-го кувейтская газета "Аль-Раи" писала, что Россия передала Сирии ЗРК С-300. Эта информация не подтвердилась. Для защиты своих баз в Хмеймим и Тартусе российские военные используют ЗРК С-400.

Зенитно-ракетный комплекс С-300. Справка

С-300 является зенитно-ракетной системой среднего радиуса действия (до 100 км), способной одновременно отслеживать до 100 и поражать до 12 целей. Система С-300 была принята на вооружение в СССР в 1979 году. Предназначена для обороны крупных промышленных и административных объектов, военных баз и пунктов управления от ударов средств воздушно-космического нападения противника. Способна уничтожать баллистические и ракетные цели. Развитием ЗРК С-300 стало создание ЗРК С-400, принятого на вооружение в 2004 году.

Система С-300 имеет большое количество модификаций, отличающихся различными ракетами, радарами, возможностью защиты от средств радиоэлектронной борьбы, большей дальностью и возможностью бороться с баллистическими ракетами малой дальности или целями, летящими на малой высоте.





