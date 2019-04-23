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Ближний Восток

"Едиот Ахронот": контрразведка ПА выявила "кротов" ХАМАСа в силах безопасности

время публикации: 08:14 | последнее обновление: 09:57 блог версия для печати фото
Палестинские силы безопасности
Палестинские силы безопасности
Палестинские силы безопасности

Служба контрразведки Палестинской автономии раскрыла деятельность ХАМАСа, направленную на проникновение в структуры палестинских сил безопасности и вербовку офицеров, пишет Элиор Леви в газете "Едиот Ахронот" и на сайте Ynet. Автор публикации ссылается на высокопоставленные источники в палестинской администрации.

Согласно указанным источникам, после того, как в структурах сил безопасности ПА были выявлены десятки "кротов" ХАМАСа, все ключевые руководители этих структур были сменены. Агенты ХАМАСа были арестованы.

В публикации говорится, что ХАМАС сумел проникнуть в силовые структуры ПА в 2018 году. Целями операции, спланированной в Газе, были сбор информации о планируемых против ХАМАСа действиях, дезинформирование разведслужб ПА, создание помех в сфере сотрудничества с Израилем и т.д.

В ряде случаев при вербовке ХАМАС шантажировал офицеров спецслужб ПА, родственники которых проживали в секторе Газы, говорится в публикации. Использовался и обычный подкуп.



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