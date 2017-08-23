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Ближний Восток

"Худший закон в истории ПНА". Аббас под огнем критики

время публикации: 11:41 | последнее обновление: 11:42 блог версия для печати фото
"Худший закон в истории ПНА". Аббас под огнем критики

Палестинская правозащитная организация "Аддамеер" подвергла резкой критике указ председателя Палестинской национальной администрации Махмуда Аббаса, объявляющий преступлением любое выражение недовольства властями в интернете.

В соответствии с указом, публикация и распространение информации, угрожающей ПНА и внутренней стабильности, будет караться тюремным заключением, каторжными работами и крупными денежными штрафами.

По словам правозащитников, речь идет о худшем законе в истории ПНА. Они называют меры по подавлению свободы слова драконовскими. "Теперь репрессии угрожают всем, кто критикует власти или рассказывает об их злоупотреблениях", - заявляют они.

"Наибольшую проблему представляет туманность определений, содержащихся в указе. Тюрьма может угрожать каждому, кто поставил лайк карикатуре на власти. Это атака и на журналистов, и на диссидентов", - говорят правозащитники.

Ранее с критикой указа выступил и Народный фронт освобождения Палестины. В опубликованном им заявлении репрессивные Палестинской национальной администрации сравниваются с действиями израильских властей.

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