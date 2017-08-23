Саудовская полиция освободила мальчика, арестованного за танец на улице

14-летний подросток стал героем арабского сегмента интернета после того, как в сети распространилось видео, запечатлевшее, как он танцует на проезжей части под популярную в 90-е годы XX века песню "Макарена".

Несмотря на то, что впервые видеоролик с танцующим в шортах и футболке мальчиком был опубликован около года назад, полиции Саудовской Аравии удалось его разыскать. "Злоумышленник" был задержан по подозрению в неподобающем поведении.

После беседы с подростком и его опекуном было решено не предъявлять никаких обвинений. Мальчик был освобожден - после того, как прослушал лекцию о безопасности движения и обязался воздерживаться от подобных действий в будущем.