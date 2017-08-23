В Египте состоялась отмененная ранее встреча главы МИДа с Джаредом Кушнером

Спустя несколько часов после того, как министерство иностранных дел Египта сообщило об отмене встречи главы внешнеполитического ведомства Самеха Шукри с советником и зятем президента США Дональда Трампа Джаредом Кушнером, из Каира поступила информация, что, несмотря на угрозы, встреча все же состоялась.

По информации AP, Самех Шукри присоединился к переговорам президента Абд аль-Фаттаха Ас-Сиси с Джаредом Кушнером, а затем принял членов американской делегации в МИДе.

Нежелание главы МИДа встречаться с представителем Вашингтона объяснялось тем, что американская администрация отказала Египту в просьбе об оказании экономической помощи в размере 95,5 миллиона долларов и отложила предоставление еще одного пакета помощи в размере 195 миллионов долларов. Средства были заморожены в связи с нарушением в Египте гражданских свобод, прежде всего - со вступлением в силу закона, направленного против неправительственных организаций. По словам правозащитников, незаконной объявлена сама их деятельность.

24 августа делегация, в составе Кушнера, представителя президента США на Ближнем Востоке Джейсона Гринблатта и заместителя советника президента США по национальной безопасности Дины Пауэлл встретится с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу и председателем ПНА Махмудом Аббасом.

Бывший посол США в Израиле Дан Шапиро, ныне работающий в тель-авивском Институте исследований национальной безопасности, на брифинге 22 августа отметил, что не следует ожидать многого от визита Кушнера и других представителей администрации Трампа, задачей которых, по его словам, является "повторная калибровка" позиции Белого дома.