Министр иностранных дел Египта отказался встречаться с Кушнером

Министерство иностранных дел Египта сообщило об отмене встречи главы внешнеполитического ведомства Самеха Шукри с советником и зятем президента США Дональда Трампа Джаредом Кушнером. В заявлении МИДа не сообщается о причинах этого решения.

Однако анонимные источники не скрывают, что оно стало ответом на отказ американской администрации в просьбе об оказании Египту экономической помощи в размере 95,5 миллиона долларов и отсрочку в предоставлении еще одного пакета помощи, сумма которого 195 миллионов долларов.

Средства были заморожены в связи с нарушениями в Египте гражданских свобод, прежде всего – со вступлением в силу закона, направленного против неправительственных организаций. По словам правозащитников, незаконной объявлена сама их деятельность.

24 августа делегация, в составе Кушнера, представителя президента США на Ближнем Востоке Джейсона Гринблатта и заместителя советника президента США по национальной безопасности Дины Пауэлл встретится с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу и председателем ПНА Махмудом Аббасом.

Бывший посол США в Израиле Дан Шапиро, ныне работающий в тель-авивском Институте исследований национальной безопасности, на брифинге 22 августа отметил, что не следует ожидать многого от визита Кушнера и других представителей администрации Трампа, задачей которых, по его словам, является "повторная калибровка" позиции Белого дома.