Иран готов в пятидневный срок произвести обогащенный уран

Вице-президент Исламской республики Иран Али Акбар Салехи, возглавляющий также атомное ведомство Ирана сообщил, что Тегерану потребуется всего пять дней, чтобы получить уран, обогащенный до 20%.

"Если силы реакции намерены выйти из соглашений, мы преподнесем им сюрприз. Конечно, мы в этом не заинтересованы. Мы пришли к соглашению не для того, чтобы из него выйти. Это соглашение нас обязывает и мы ему привержены", - заявил он.

В соответствии с соглашением о судьбе иранской ядерной программы, подписанным в Вене в 2015 году, Ирану запрещено обогащать уран более, чем до 5%. Все запасы 20-процентного урана были вывезены.

На минувшей неделе с угрозой возобновить ядерные разработки выступил иранский президент Хасан Роухани. По его словам, если американские санкции заставят Тегеран выйти из Венских соглашений, работа центрифуг возобновиться в считанные часы.

По словам Роухани, президент США Дональд Трамп проявил себя ненадежным партнером, неоднократно нарушавшим не только Венские ядерные соглашения, но и другие международные договоренности. "Ему нельзя доверять", - подытожил президент.