23 августа 2017 г.
последняя новость: 13:18
Свадьба Преснякова закончилась скандалом
Cамый дорогой актер года
В Европе выросло израильское eTree
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
13:18 Министр иностранных дел Египта отказался встречаться с Кушнером
12:20 Иран готов в пятидневный срок произвести обогащенный уран
11:41 "Худший закон в истории ПНА". Аббас под огнем критики
06:46 Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 23 августа
18:51 До конца года Россия поставит Египту 15 ударных вертолетов Ка-52 "Аллигатор"
17:32 Бои в сирийской Ракке, многочисленные жертвы среди мирного населения
15:08 "Мисс Ливан Эмигрант" была лишена титула за посещение Израиля
12:12 Хакеры "Бригады мученика Абу Али Мустафы" заявили, что взломали базу данных Кнессета
10:22 Министр обороны США прибыл с визитом в Багдад
09:47 В сентябре КПП "Рафах" между Египтом и Газой откроется на постоянной основе
Ближний Восток

Иран готов в пятидневный срок произвести обогащенный уран

время публикации: 12:20 | последнее обновление: 12:20 блог версия для печати фото
Иран готов в пятидневный срок произвести обогащенный уран

Вице-президент Исламской республики Иран Али Акбар Салехи, возглавляющий также атомное ведомство Ирана сообщил, что Тегерану потребуется всего пять дней, чтобы получить уран, обогащенный до 20%.

"Если силы реакции намерены выйти из соглашений, мы преподнесем им сюрприз. Конечно, мы в этом не заинтересованы. Мы пришли к соглашению не для того, чтобы из него выйти. Это соглашение нас обязывает и мы ему привержены", - заявил он.

В соответствии с соглашением о судьбе иранской ядерной программы, подписанным в Вене в 2015 году, Ирану запрещено обогащать уран более, чем до 5%. Все запасы 20-процентного урана были вывезены.

На минувшей неделе с угрозой возобновить ядерные разработки выступил иранский президент Хасан Роухани. По его словам, если американские санкции заставят Тегеран выйти из Венских соглашений, работа центрифуг возобновиться в считанные часы.

По словам Роухани, президент США Дональд Трамп проявил себя ненадежным партнером, неоднократно нарушавшим не только Венские ядерные соглашения, но и другие международные договоренности. "Ему нельзя доверять", - подытожил президент.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 15 августа 2017 г.
Роухани: Иран может возобновить ядерные разработки за считанные часы
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 13 августа 2017 г.
Иран выделил полмиллиарда долларов на ракетную программу
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 18 июля 2017 г.
США намерены ввести новые санкции против Ирана, хотя по ядерной программе претензий нет







  Rating@Mail.ru  
Среда, 23 августа 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017