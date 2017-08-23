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Ближний Восток

В Сане нанесен авиаудар по гостинице, десятки погибших

время публикации: 14:22 | последнее обновление: 14:22 блог версия для печати фото
В Сане нанесен авиаудар по гостинице, десятки погибших

По меньшей мере 35 человек погибли и десятки получили ранения в результате воздушного удара по гостинице, расположенной на севере контролируемой хуситами Саны – столицы Йемена.

Хуситы возложили ответственность на возглавляемую Саудовской Аравией коалицию суннитских государств. Руководство коалиции пока не отреагировало на эти обвинения.

По словам очевидцев, ранним утром 23 августа Сана была подвергнута массированным бомбардировкам. Столица была атакована около 25 раз, при этом удары наносились по жилым районам.

По сведениям ООН, за три с половиной года гражданской войны в Йемене погибли 10.000 человек, три миллиона стали беженцами. Результатом гуманитарной катастрофы стала и крупнейшая в современной истории эпидемия холеры.

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// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 18 мая 2017 г.
23 погибших в Йемене в результате саудовской бомбардировки
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 16 февраля 2017 г.
Силы коалиции разбомбили поминальный шатер в Сане
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 30 октября 2016 г.
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Среда, 23 августа 2017 г.
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