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Ближний Восток

Хуситы обвинили Салеха в измене

время публикации: 13:51 | последнее обновление: 13:51 блог версия для печати фото
Бывший президент Йемена Али Абдалла Салех

В рядах противников международно признанного правительства Йемена произошел раскол. Повстанцы-хуситы обвинили в предательстве своего союзника, бывшего йеменского президента Али Абдаллу Салеха.

Причиной для обвинений стало неосторожное заявление свергнутого главы государства. Хуситы считают себя законной властью Йемена, однако Салех назвал их ополченцами.

«Это заявление переходит все границы. Подобный удар в спину – настоящая измена. Тому, кто переступил черту, придется понести ответственность за разжигание вражды», - говорится в заявлении. В нем Салеха также называют свергнутым президентом.

Гражданская война в Йемене продолжается несколько лет. Несмотря на вмешательство суннитских государств, хуситам и сторонникам Салеха удавалось удерживать север страны. Теперь ситуация может измениться.

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