New York Times: удары по складам оружия в Ираке были нанесены ЦАХАЛом

Американское издание The New York Times опубликовало статью под заголовком "Израильский авиаудар поразил склад вооружений в Ираке". Авторы этой публикации – Алисса Рубин и Ронен Бергман – со ссылкой на двух американских высокопоставленных чиновников однозначно заявляют, что недавние воздушные атаки, целью которых были склады оружия и боеприпасов проиранской милиции в Ираке, осуществили израильские ВВС.

Отметим, что один авторов этой статьи Ронен Бергман – ведущий эксперт по израильской разведке, автор ряда книг и множества статей, посвященных этой теме.

Израиль нанес авиаудар по складу вооружений в Ираке, который, по словам официальных лиц, использовался Ираном как перевалочный пункт для доставки оружия в Сирию, говорится в статье. По оценке авторов публикации, подобные атаки могут дестабилизировать ситуацию в Ираке и усугубить конфликт между Соединенными Штатами и Ираном.

Глава совета по национальной безопасности Ирака Фалих аль-Файяд заявил, что Багдад не хочет быть втянутым в войну между Ираном и другими странами ближневосточного региона, пишет The New York Times (на самом деле, Фалих аль-Файяд занимал в прошлом пост главы совета по национальной безопасности Ирака, в настоящее время он возглавляет иракское военизированное шиитское ополчение "Аль-Хашд аш-Шааби"/"Народные мобилизационные силы" – прим.ред.NEWSru.co.il). Он сказал, что правительство и вооруженные силы Ирака примут все необходимые меры, чтобы предотвратить дестабилизацию. При этом аль-Файяд не обвинял Израиль в осуществлении атак, подчеркнув, что расследование продолжается.

The New York Times приводит заявление некого высокопоставленного сотрудника "ближневосточной разведки", который говорит, что ЦАХАЛ атаковал военную базу к северу от Багдада 19 июля. И тут же приводятся утверждения двух высокопоставленных американских чиновников о том, что за последнее время Израиль нанес несколько ударов по складам боеприпасов проиранских группировок в Ираке.

В публикации The New York Times сказано, что 19 июля на базе проиранских сил в Ираке в результате израильского авиаудара были уничтожены ракеты дальностью около 200 км. Вследствие взрывов на базе погибли три человека, в их числе один иранец.

Упоминается в статье и о воздушном ударе 20 августа по авиабазе в районе Балада, которая ранее использовалась американскими военными. Здесь, как пишет The New York Times, были уничтожены склады с "катюшами", минометными снарядами и гранатами.

Отметим, что официальные лица в США не делали заявлений о причастности Израиля к авиаударам по складам вооружений в Ираке. Официальный Иерусалим не комментирует слухи о возможной причастности Армии обороны Израиля к этому инциденту. Пресс-служба ЦАХАЛа не выступает с комментариями по поводу публикаций в зарубежных СМИ.

22 августа израильская компания ImageSat International, являющаяся оператором спутника наблюдения Eros-B, опубликовала снимки, на которых показаны последствия взрывов около базы иракских военно-воздушных сил "Аль-Бахр" к северу от Багдада. В комментарии ISI Intelligence Report сказано: вероятнее всего, эти взрывы стали следствием воздушного удара, после чего произошли вторичные взрывы боеприпасов. Отмечается, что в результате взрывов были полностью уничтожены контейнеры с оружием и боеприпасами. Это уже третья атака на склады вооружений шиитского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби" ("Народные мобилизационные силы"). По оценкам ISI Intelligence, на этих складах хранились ракеты и другое вооружение. Аналитики ImageSat полагают, что атаки на все три склада были осуществлены для того, чтобы нанести ущерб наземному каналу поставок оружия из Тегерана в Сирию и Ливан, а также помешать Ирану осуществлять нападения с территории Ирака на соседние государства.

Накануне заместитель командующего иракским военизированным шиитским ополчением "Аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Мухандэс в интервью ливанскому телеканалу "Аль-Майядин", ассоциированному с "Хизбаллой", возложил на Израиль и США ответственность за недавние удары по складам этой группировки. Абу Махди аль-Мухандэс утверждает, что 20 августа, 12 августа и 19 июля склады вооружений "Аль-Хашд аш-Шааби" были атакованы израильскими самолетами, действия которых были согласованы с командованием армии США в регионе. По его словам, целями являются не только склады, но и лидеры иракских проиранских группировок, которых в Вашингтоне называют террористами. Аль-Мухандэс заявил, что силы ПВО "Аль-Хашд аш-Шааби" отныне будут сбивать любые иностранные самолеты, летящие в иракском воздушном пространстве без согласования с правительством Ирака (вскоре после его заявления было объявлено, что ополченцы сбили некий беспилотник). По словам аль-Мухандэса, подразделения ПВО "Аль-Хашд аш-Шааби" отслеживают все полеты американских самолетов в воздушном пространстве Ирака и располагают данными о том, что американцы позволили в этом году четырем израильским беспилотным самолетам, вылетевшим с базы в Азербайджане, действовать в иракском воздушном пространстве.

Отметим, что ранее в СМИ появлялась информация о попытках Израиля договориться с Азербайджаном о возможности использования военных аэродромов на территории этой страны. Но ни в Баку, ни в Иерусалиме такого рода сведения не подтверждали.

В интервью аль-Мухандэса прозвучало утверждение, что именно силы "Аль-Хашд аш-Шааби" сыграли ключевую роль в победе над суннитским "Исламским государством" в Ираке. Он отметил, что, несмотря на это, в США и Израиле к иракским мобилизационным силам относятся как ко "второй Хизбалле" и стремятся нанести максимальный ущерб этой организации.

20 августа прогремели сильные взрывы около базы иракских военно-воздушных сил "Аль-Бахр", расположенной в провинции Саладин примерно в 70 км к северу от Багдада. Арабская редакция британского телеканала Sky News первоначально сообщала, что база подверглась артиллерийскому обстрелу. Ливанский телеканал "Аль-Майядин" утверждал, что речь идет о последствиях пожара, вызванного сильной жарой. Телеканал "Аль-Арабия" заявил, что по базе был нанесен авиаудар (позже эту версии поддержал и телеканал Sky News). Агентство Reuters также сообщало о воздушной атаке.

Некоторые иракские чиновники высказывали предположения, что база была атакована израильскими ВВС, использовавшими истребители F-35 или беспилотные самолеты. Об атаке БПЛА заявляли иракские военные, хотя министр обороны Ирака после посещения места происшествия подчеркнул, что причина взрывов пока не установлена.

Взрывы прогремели на ракетном складе шиитской проиранской группировки "Катаиб Имам Али" ("Батальоны Имама Али"), входящей в военизированное ополчение "Аль-Хашд аш-Шааби". Этот склад располагался в непосредственной близости от базы "Аль-Бахр". По данным телеканала Sky News, взорвались около 50 ракет, доставленных из Ирана. Судя по публикациям иракских СМИ, есть убитые и раненые, в том числе среди гражданского населения. Хотя СМИ, ассоциированные с "Хизбаллой", заявляли, что пострадавших нет.

Курдский сайт kurdistan24 отмечал, что в нескольких километрах от базы "Аль-Бахр", в районе Балада расположена тренировочная база американской армии и коалиционных сил. Приводились рассказы свидетелей о том, что некоторые взорвавшиеся ракеты летели в сторону американской базы. Сведений о пострадавших среди американских военных не поступало.

Представитель министерства обороны Ирака Тахсин Хафаджи заявил, что рядом с местом происшествия расположен склад вооружений и боеприпасов регулярной иракской армии, ему ущерб причинен не был.

Вечером 20 августа премьер-министр Ирака Адиль Абдул-Махди объявил, что принято решение о переносе всех оружейных складов за пределы городов и ужесточении мер безопасности в воздушном пространстве страны.

Ряд чиновников в Ираке выражают уверенность по поводу того, что, если за атакой стоят израильские ВВС, то власти Израиля должны были детально согласовать эту операцию с американским командованием, так как цель находилась неподалеку от тренировочной базы армии США. В настоящее время воздушное пространство Ирака контролируется преимущественно американскими военными.

Выходящая в Лондоне панарабская газета "Аш-Шарк аль-Аусат" писала 21 августа со ссылкой на западные дипломатические источники, что за последние недели израильская армия трижды атаковала иранские склады ракеты вооружений на территории Ирака, действуя в рамках соглашения с Россией и США. Речь идет о соглашении по обеспечению безопасности Израиля в Ираке и Сирии, утверждалось в публикации. "Аш-Шарк аль-Аусат" отмечает, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу недавно намекнул то, что его страна стоит за ударами по целям в Ираке, заявив: "Иран нигде не имеет иммунитета. Мы будем действовать против них везде, где это необходимо".

Официальный Иерусалим не комментирует слухи о возможной причастности Армии обороны Израиля к этому инциденту. Пресс-служба ЦАХАЛа не выступает с комментариями по поводу публикаций в зарубежных СМИ.

Представитель командования "Аль-Хашд аш-Шааби" заявил, что ответственность за атаки на базы этой группировки в Ираке, осуществленные в последние недели, лежит на США. Никаких доказательства факта причастности военных к этим атакам приведены не было. Но при этом было подчеркнуто, что "с сегодняшнего дня" данная группировка считает американцев ответственными за подобные действия. Это прозвучало как угроза ответных действий против американских военных в Ираке.

Напомним, что вечером в понедельник, 12 августа, прогремела серия взрывов на военной базе "Сил народной мобилизации" в пригороде Багдада. Сообщалось об одном погибшем и примерно 30 раненых. Израильская компания ImageSat International, являющаяся оператором спутника наблюдения Eros-B, 14 августа опубликовала снимки, на которых были показаны последствия взрывов на военной базе "Ас-Сакр" к югу от Багдада. По мнению ImageSat, взрывы были следствием воздушного удара. Бывший вице-премьер Ирака Баха аль-Араджи заявлял, что ко взрывам на военной базе "Ас-Сакр" около Багдада причастен Израиль. Он также подтвердил, что на складах этой базы хранилось иранское ракетное оружие.

19 июля 2019 года был нанесен удар по базе проиранского шиитского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби" на востоке иракской провинции Салах ад-Дин. Сайт Kurdistan24 писал, что воздушный удар был нанесен по лагерю "туркменских бригад" на территории базы "Аль-Хашд аш-Шааби", расположенной около населенного пункта Амерли, в районе Туз Хурмату, в восточной части провинции Салах ад-Дин (к югу от Киркука, примерно в 80 км от границы с Ираном). Согласно данным телеканала "Аль-Арабия", на этой базе находились баллистические ракеты иранского производства, некоторое время назад доставленные из Ирана на грузовых машинах, предназначенных для транспортировки замороженных продуктов. Сведения о последствиях авиаудара противоречивы. Иракские источники сообщали, что был причинен значительный ущерб, есть жертвы. "Аль-Арабия" передавала, что был убит один человек, еще двое были ранены. Ранее тем же телеканалом сообщалось о гибели нескольких бойцов "Сил Аль-Кудс" иранского "Корпуса стражей исламской революции" и, по крайней мере, двух боевиков "Хизбаллы" (возможно, боевиков иракской группировки "Катайиб Хизбалла", а не ливанской "Хизбаллы"). Первоначально приводился комментарий командования вооруженных сил Ирака, согласно которому удар по базе "Аль-Хашд аш-Шааби" нанес неизвестный беспилотник. Кувейтское издание "Аль-Джарида" со ссылкой на источник в КСИР утверждало, что атака была осуществлена израильским ударным БПЛА. Позже в социальных сетях появились публикации о том, что атака была осуществлена израильскими истребителями F-35. На этой неделе панарабская газета "Аш-Шарк аль-Аусат" со ссылкой на западные дипломатические источники также сообщила, что иранская база в Ираке была атакована самолетами F-35 ВВС ЦАХАЛа. Министерство обороны США заявляло, что американская армия не причастна к этому авиаудару. Власти Израиля сообщения зарубежных СМИ не комментируют.

Израильский сайт Walla писал, что несколько месяцев назад высокопоставленные чиновники в Иерусалиме предупреждали о передаче иранских баллистических ракет на территорию Ирака, речь шла о ракетах, которые могут представлять угрозу для Израиля. В публикации было сказано, что недавно Израиль направил сообщения властям США и ряда стран Европы о том, что Иран стремится создать в Ираке собственные военные базы и наладить там производство высокоточных ракет большой дальности, которые впоследствии могут быть использованы против Израиля и против сил западной коалиции на Ближнем Востоке.

В зарубежных СМИ удар по "иранской базе" в Ираке связывали со словами премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу, который 9 июля на авиабазе Неватим сказал на фоне истребителя пятого поколения F-35 "Адир": "В последнее время Иран угрожает уничтожить Израиль. Но ему стоит помнить, что вот эти самолеты могут достичь любой точки на Ближнем Востоке, включая Иран и, конечно же, Сирию". В ряде публикаций были упомянуты недавние учения, в ходе которых отрабатывались действия на большие расстояния (аналогичные дальности до Тегерана) с участием F-35.

31 июля один из ведущих военных обозревателей Израиля Йоав Лимор писал в газете "Исраэль а-Йом", что в скором будущем следует ожидать новых ударов по иранским военным объектам в Ираке. По оценке израильского обозревателя, президент Сирии Башар Асад, по всей видимости, попросил руководство Ирана эвакуировать свои склады вооружений с сирийских военных баз и аэродромов, которые многократно подвергались ударам с воздуха. Как писали иностранные СМИ, эти атаки осуществлялись израильскими военно-воздушными силами. На этом фоне Тегеран пытается наладить производство ракет для ливанской "Хизбаллы" в Ираке и организовывает поставки таких ракет наземными путями через территорию Сирии. Йоав Лимор приводил оценку израильской военной разведки (АМАН), согласно которой (по состоянию на 2018 год) Иран активизируется в Ираке, чтобы взять под контроль лояльные силы после вывода американских войск из региона и чтобы создать альтернативные базы для шиитских ополченцев, которые компенсировали бы потерю баз в Сирии. Не исключено, что такие базы в Ираке могут быть в будущем использованы для ракетных атак против Израиля. При этом Лимор цитировал публикации в арабских СМИ, в частности в газете "Аш-Шарк аль-Аусат", согласно которым Иран создает в Ираке не постоянные базы для боевиков, а ракетные склады, с которых в дальнейшем будут осуществляться поставки через сирийскую территорию. В этой связи упоминались сообщения о доставке в Сирию модернизированных иранских ракет "Зульфикар".

Ранее неоднократно говорилось о возможной причастности ЦАХАЛа к ударам по целям в Сирии не только на юге, западе и в центре, но и на востоке этой страны, около границы с Ираком. Так, например, в июне 2018 года был нанесен авиаудар по базе на востоке Сирии, недалеко от границы с Ираком, в результате которого были убиты десятки боевиков шиитских милиций и военнослужащих сирийской армии. Дамаск тогда возложил ответственность за эту атаку на США и западную коалицию, но Пентагон заявлял о непричастности к атаке. Тогда же источник в Вашингтоне заявил, что удар был осуществлен израильскими ВВС. В мае 2018 года официальный Дамаск обвинял Израиль в нанесении авиаударов по авиабазе "Хамдан" на востоке Сирии, недалеко от границы с Ираком.





