В Алеппо прибыл батальон российской военной полиции

Батальон военной полиции России прибыл в Алеппо для выполнения задач по обеспечению безопасности, сообщило министерство обороны Российской Федерации 23 декабря. Недавно сирийские правительственные войска официально объявили об освобождении города.

Российские военные полицейские будут выполнять задачи по обеспечению безопасности военнослужащих из российского Центра примирения враждующих сторон, сотрудников международного центра по разминированию и персонала мобильных госпиталей и гуманитарных конвоев.

Дополнительной задачей стало оказание помощи сирийским властям в обеспечении безопасности и поддержании порядка в Алеппо.

Переброшенное в Алеппо подразделение военной полиции укомплектовано исключительно служащими по контракту, сообщило агентство "Интерфакс".

Накануне Башар Асад заявил, что освобождение Алеппо - это победа не только Сирии, но и ее союзников, в первую очередь, России и Ирана.

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