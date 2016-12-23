Палестинцы возмущены решением Египта о переносе голосования в СБ ООН

Палестинские лидеры осудили Египет за перенос голосования Совета безопасности ООН по проекту резолюции с осуждением строительства в еврейских населенных пунктах за "зеленой чертой".

Министр иностранных дел ПА Риад Малки сказал, что палестинская администрация имела все основания рассчитывать, что США при голосовании воздержатся, а остальные члены СБ ООН единогласно поддержат резолюцию. По его словам, Египет не согласовал с палестинцами перенос проекта резолюции, и в Рамалле возмущены действиями Каира.

Тем временем Новая Зеландия, Венесуэла, Сенегал и Малайзия, состоящие в Совете безопасности ООН, потребовали от Египта объяснений по поводу решения отменить голосование по антиизраильской резолюции. Телеканал "Аль-Джазира" сообщил, что эти страны пригрозили подать проект резолюции вместо Каира. Дипломатические источники передали, что четыре государства настаивают на рассмотрении этой резолюции 23 декабря.

Египетские источники на официальном уровне не комментируют решение перенести голосование по резолюции ООН, отмечая только, что президент Абд аль-Фаттах ас-Сиси недавно беседовал с избранным президентом США Дональдом Трампом. Трамп ранее требовал торпедировать упомянутую резолюцию. По мнению американских комментаторов, египетский лидер решил не выносить резолюцию на голосование, понимая, что такой шаг повредит палестино-израильским мирным переговорам, а это противоречит интересам ас-Сиси, желающего выступить в роли посредника.

"Аль-Масриюн" передает, что, как сообщил посол ПА в Каире Джамаль Шубаки, представители арабских стран проводят совещание по поводу резолюции, и палестинцы требуют вынести ее на голосование СБ ООН, как и планировалось. По его словам, глава МИД Египта Самех Шукри объяснил отсрочку желанием провести дополнительные консультации из-за разногласий по поводу проекта резолюции.

Резолюция осуждает израильскую поселенческую деятельность "за зеленой чертой", то есть, строительство в Иудее и Самарии (в тексте проекта резолюции "Западный берег реки Иордан") и на спорных территориях в Иерусалиме (в тексте резолюции "Восточный Иерусалим").

Проект резолюции призывал Израиль к полному и незамедлительному прекращению поселенческой деятельности "на оккупированных палестинских территориях, включая Восточный Иерусалим".

Авторы этой резолюции относят к "оккупированным территориям" не только арабские, но и многие еврейские кварталы Иерусалима, находящиеся за так называемой "зеленой чертой" (среди этих кварталов оказываются Гило, Ар Хома, Рамот, Писгат-Зеэв, Тальпиот и другие). Власти Израиля под "Восточным Иерусалимом" подразумевают только арабские кварталы столицы.





