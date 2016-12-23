23 декабря 2016 г.
последняя новость: 09:27
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
08:34 Боевики ИГ сожгли заживо двух турецких солдат
08:07 Палестинцы возмущены решением Египта о переносе голосования в СБ ООН
20:58 Официальные СМИ Сирии сообщили об освобождении Алеппо
18:42 Египет отложил голосование в СБ ООН по просьбе Израиля
17:21 В СБ ООН отложено голосование по антиизраильской резолюции
16:54 Париж назначил конференцию по Ближнему Востоку на середину января
13:14 МККК: из Алеппо эвакуированы 34 тысячи человек
12:34 В Турции освобождены из-под ареста родственники убийцы посла России
11:35 В Мосуле взорвались три автомобиля, начиненные взрывчаткой, есть жертвы
09:08 Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 22 декабря
Ближний Восток

Палестинцы возмущены решением Египта о переносе голосования в СБ ООН

время публикации: 08:07 | последнее обновление: 08:22 блог версия для печати фото
Палестинцы возмущены решением Египта о переносе голосования в СБ ООН
Министр иностранных дел ПА Рияд Малки

Палестинские лидеры осудили Египет за перенос голосования Совета безопасности ООН по проекту резолюции с осуждением строительства в еврейских населенных пунктах за "зеленой чертой".

Министр иностранных дел ПА Риад Малки сказал, что палестинская администрация имела все основания рассчитывать, что США при голосовании воздержатся, а остальные члены СБ ООН единогласно поддержат резолюцию. По его словам, Египет не согласовал с палестинцами перенос проекта резолюции, и в Рамалле возмущены действиями Каира.

Тем временем Новая Зеландия, Венесуэла, Сенегал и Малайзия, состоящие в Совете безопасности ООН, потребовали от Египта объяснений по поводу решения отменить голосование по антиизраильской резолюции. Телеканал "Аль-Джазира" сообщил, что эти страны пригрозили подать проект резолюции вместо Каира. Дипломатические источники передали, что четыре государства настаивают на рассмотрении этой резолюции 23 декабря.

Египетские источники на официальном уровне не комментируют решение перенести голосование по резолюции ООН, отмечая только, что президент Абд аль-Фаттах ас-Сиси недавно беседовал с избранным президентом США Дональдом Трампом. Трамп ранее требовал торпедировать упомянутую резолюцию. По мнению американских комментаторов, египетский лидер решил не выносить резолюцию на голосование, понимая, что такой шаг повредит палестино-израильским мирным переговорам, а это противоречит интересам ас-Сиси, желающего выступить в роли посредника.

"Аль-Масриюн" передает, что, как сообщил посол ПА в Каире Джамаль Шубаки, представители арабских стран проводят совещание по поводу резолюции, и палестинцы требуют вынести ее на голосование СБ ООН, как и планировалось. По его словам, глава МИД Египта Самех Шукри объяснил отсрочку желанием провести дополнительные консультации из-за разногласий по поводу проекта резолюции.

Резолюция осуждает израильскую поселенческую деятельность "за зеленой чертой", то есть, строительство в Иудее и Самарии (в тексте проекта резолюции "Западный берег реки Иордан") и на спорных территориях в Иерусалиме (в тексте резолюции "Восточный Иерусалим").

Проект резолюции призывал Израиль к полному и незамедлительному прекращению поселенческой деятельности "на оккупированных палестинских территориях, включая Восточный Иерусалим".

Авторы этой резолюции относят к "оккупированным территориям" не только арабские, но и многие еврейские кварталы Иерусалима, находящиеся за так называемой "зеленой чертой" (среди этих кварталов оказываются Гило, Ар Хома, Рамот, Писгат-Зеэв, Тальпиот и другие). Власти Израиля под "Восточным Иерусалимом" подразумевают только арабские кварталы столицы.



- Обсудить на странице NEWSru.co.il в Facebook

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 22 декабря 2016 г.
В СБ ООН отложено голосование по антиизраильской резолюции
// NEWSru.co.il // В Израиле // 22 декабря 2016 г.
Трамп порекомендовал наложить вето на антиизраильскую резолюцию в СБ ООН
// NEWSru.co.il // В Израиле // 22 декабря 2016 г.
Источники в Иерусалиме: Керри обещал палестинцам не пользоваться правом вето при голосовании о поселениях в Совбезе ООН







  Рейтинг@Mail.ru  
Пятница, 23 декабря 2016 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2016