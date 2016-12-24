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Ближний Восток

Представитель Израиля в ООН: Совбез не в силах переписать историю

время публикации: 23 декабря 2016 г., 21:54 | последнее обновление: 23 декабря 2016 г., 22:01 блог версия для печати фото
Представитель Израиля в ООН Дани Данон

Представитель Израиля в ООН Дани Данон заявил, что Совет безопасности ООН и UNESCO не в состоянии переписать историю и разорвать связь между еврейским народом и Землей Израиля.

Дани Данон осудил решение США не применять вето против антиизраильской резолюции и сказал, что Израиль был вправе ожидать от своего самого большого друга продолжения старой политики, включавшей блокирование подобных односторонних резолюций.

Данон добавил, что палестинцы ничего не добьются, действуя против Израиля в ООН, пока не прекратят подстрекательство к терроризму и не вернутся к прямым мирным переговорам.

Голосование по резолюции, осуждающей всякое строительство за "зеленой чертой", состоялось 23 декабря. 14 членов СБ ООН проголосовали за резолюцию, США воздержались.

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