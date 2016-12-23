23 декабря 2016 г.
последняя новость: 09:27
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
08:34 Боевики ИГ сожгли заживо двух турецких солдат
08:07 Палестинцы возмущены решением Египта о переносе голосования в СБ ООН
20:58 Официальные СМИ Сирии сообщили об освобождении Алеппо
18:42 Египет отложил голосование в СБ ООН по просьбе Израиля
17:21 В СБ ООН отложено голосование по антиизраильской резолюции
16:54 Париж назначил конференцию по Ближнему Востоку на середину января
13:14 МККК: из Алеппо эвакуированы 34 тысячи человек
12:34 В Турции освобождены из-под ареста родственники убийцы посла России
11:35 В Мосуле взорвались три автомобиля, начиненные взрывчаткой, есть жертвы
09:08 Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 22 декабря
Ближний Восток

Боевики ИГ сожгли заживо двух турецких солдат

время публикации: 08:34 | последнее обновление: 08:36 блог версия для печати фото
Боевики ИГ сожгли заживо двух турецких солдат

Боевики террористической организации "Исламское государство" распространили видеозапись жестокой расправы с двумя турецкими военнослужащими, захваченными в заложники в прошлом месяце.

Двух солдат посадили в клетки, заковали в кандалы и сожгли заживо. Напомним, что ранее террористы так же убили захваченного иорданского военного летчика Муаза аль-Касасбе.

Перед расправой террорист ИГ, говоривший на турецком языке, выступил с угрозами в адрес президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и заявил, что ИГ готово уничтожить эту страну.

Недавно в ходе боев в Сирии турецкая армия потеряла убитыми 16 военнослужащих. Боевики ИГ также заявили, что смогли захватить два танка "Леопард".

Турецкая армия сообщила, что в ходе антитеррористической операции "Щит Евфрата" были уничтожены 1005 боевиков ИГ.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 22 декабря 2016 г.
ИГ публикует адреса церквей США и призывает превратить Новый год в "фильм ужасов"
// NEWSru.co.il // В Израиле // 22 декабря 2016 г.
Араб из Иерусалима приговорен к 26 месяцам заключения за попытку присоединиться к "Исламскому государству"
// NEWSru.co.il // В мире // 20 декабря 2016 г.
"Исламское государство" взяло на себя ответственность за теракт в Берлине
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 20 декабря 2016 г.
"Исламское государство" взяло на себя ответственность за теракт в Иордании
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 19 декабря 2016 г.
ИГ взяло ответственность за убийство десятков военных в Йемене







  Рейтинг@Mail.ru  
Пятница, 23 декабря 2016 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2016