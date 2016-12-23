Боевики ИГ сожгли заживо двух турецких солдат

Боевики террористической организации "Исламское государство" распространили видеозапись жестокой расправы с двумя турецкими военнослужащими, захваченными в заложники в прошлом месяце.

Двух солдат посадили в клетки, заковали в кандалы и сожгли заживо. Напомним, что ранее террористы так же убили захваченного иорданского военного летчика Муаза аль-Касасбе.

Перед расправой террорист ИГ, говоривший на турецком языке, выступил с угрозами в адрес президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и заявил, что ИГ готово уничтожить эту страну.

Недавно в ходе боев в Сирии турецкая армия потеряла убитыми 16 военнослужащих. Боевики ИГ также заявили, что смогли захватить два танка "Леопард".

Турецкая армия сообщила, что в ходе антитеррористической операции "Щит Евфрата" были уничтожены 1005 боевиков ИГ.