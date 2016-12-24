В Израиле полагают, что резолюцию против поселений продвигает Обама

После того, как Египет отозвал свой проект резолюции с осуждением строительства в еврейских населенных пунктах за пределами "зеленой черты", четыре других страны, входящие в Совет безопасности ООН, намерены добиваться рассмотрения этой резолюции в ближайшее время.

Как сообщалось ранее, Египет официально отозвал резолюцию, но входящие в СБ ООН Сенегал, Новая Зеландия, Малайзия и Венесуэла заявили, что внесут эту инициативу вместо него. Министр иностранных дел ПА Риад Малки сказал агентству "Маан", что четыре неарабские страны пришли на помощь палестинцам после того, как арабская страна Египет внезапно изменила решение вынести резолюцию на рассмотрение СБ ООН.

Представитель Франции в ООН Франсуа Делаттр сказал, что ожидает голосования уже 23 декабря. По его словам, египетский проект резолюции сбалансирован и призван стимулировать мирный процесс, поэтому Франция будет голосовать за эту резолюцию, сообщила радиостанция "Решет Бет". По некоторым данным, голосование может пройти в 22 часа по израильскому времени, но официального подтверждения пока не поступало. Позднее стало известно, что заседание СБ ООН назначено на 21:00.

Тем временем высокопоставленный представитель израильского правительства заявил агентству "Валла", что президент США Барак Обама и госсекретарь Джон Керри продвигают этот проект резолюции против поселений. По словам израильского представителя, американская администрация за спиной Израиля составила вместе с палестинцами резкую антиизраильскую резолюцию, которая лишь будет способствовать всплеску террора.

Представитель Израиля в ООН Дани Данон, со своей стороны, сказал, что Иерусалим рассчитывает на американское вето.

Резолюция осуждает израильскую поселенческую деятельность "за зеленой чертой", то есть, строительство в Иудее и Самарии (в тексте проекта резолюции "Западный берег реки Иордан") и на спорных территориях в Иерусалиме (в тексте резолюции "Восточный Иерусалим").

Проект резолюции призывал Израиль к полному и незамедлительному прекращению поселенческой деятельности "на оккупированных палестинских территориях, включая Восточный Иерусалим".

Авторы этой резолюции относят к "оккупированным территориям" не только арабские, но и многие еврейские кварталы Иерусалима, находящиеся за так называемой "зеленой чертой" (среди этих кварталов оказываются Гило, Ар Хома, Рамот, Писгат-Зеэв, Тальпиот и другие). Власти Израиля под "Восточным Иерусалимом" подразумевают только арабские кварталы столицы.

Президент Египта Абд аль-Фатах ас-Сиси приказал отозвать резолюцию, предположительно, после того, как избранный президент США Дональд Трамп обратился к нему с соответствующей просьбой.

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