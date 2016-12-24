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Ближний Восток

Будущий лидер демократов в Сенате призвал Обаму применить вето в СБ ООН

время публикации: 23 декабря 2016 г., 20:42 | последнее обновление: 23 декабря 2016 г., 20:48 блог версия для печати фото
Сенатор Чак Шумер

Будущий лидер демократов в Сенате Чак Шумер призвал администрацию президента США Барака Обамы применить вето против антиизраильской резолюции в Совете безопасности ООН. Он подчеркнул, что США не должны просто воздерживаться при голосовании.

Сенатор Шумер подчеркнул, что, вне зависимости от отношения к еврейским поселениям, одностороннее отношение ООН делает эту организацию самой неподходящей структурой для продвижения мира на Ближнем Востоке. Он призвал администрацию применить вето, если резолюция будет принята.

Ранее сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что следует лишить ООН финансирования, если будет принята резолюция, осуждающая строительство в еврейских поселениях.

Он заявил, что, если резолюция будет принята, то сенатор сформирует двупартийный комитет и потребует прекратить или существенно ограничить финансирование ООН, и призвал лишить американской помощи все страны, поддерживающие резолюцию.

Франция уже заявила, что проголосует за этот проект резолюции. Израильские представители официально заявили, что ожидают от США применения вето.

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// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 23 декабря 2016 г.
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// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 22 декабря 2016 г.
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